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Если вы не понимаете чувства юмора этого голливудского актера, вам лучше не читать его Twitter
Источник материала: Tut.by
Судя по чувству юмора голливудского актера Райана Рейнолдса, в фильмах про Дэдпула он сыграл самого себя. В своем Twitter он подшучивает не только над другом Хью Джекманом и женой Блейк Лавли, но и над тремя своими дочерьми. Подборку смешных отцовских твитов
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