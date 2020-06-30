Если вы не понимаете чувства юмора этого голливудского актера, вам лучше не читать его Twitter

Источник материала: Tut.by

Судя по чувству юмора голливудского актера Райана Рейнолдса, в фильмах про Дэдпула он сыграл самого себя. В своем Twitter он подшучивает не только над другом Хью Джекманом и женой Блейк Лавли, но и над тремя своими дочерьми. Подборку смешных отцовских твитов собрал twizz.ru.



















































































