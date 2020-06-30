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Если вы не понимаете чувства юмора этого голливудского актера, вам лучше не читать его Twitter

30.06.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Судя по чувству юмора голливудского актера Райана Рейнолдса, в фильмах про Дэдпула он сыграл самого себя. В своем Twitter он подшучивает не только над другом Хью Джекманом и женой Блейк Лавли, но и над тремя своими дочерьми. Подборку смешных отцовских твитов собрал twizz.ru.









































 

 
 
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