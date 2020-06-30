КАЛЕНДАРЬ

игр чемпионата Гродненской области по футболу сезона 2020 года с участием волковысской «Смены» и красносельского «Цементника».

3 июля

Мосты – Смена

Цементник – Щучин

12 июля

Цементник - Смена

18 июля

Цементник – Белая Русь

19 июля

ЖКХ – Смена

26 июля

Смена – ЖКХ-Мелиоратор

Мосты – Цементник

1 августа

Цементник – ФСК Гродненский

2 августа

Ошмяны - Смена

9 августа

 Смена – Лида

Цементник – ЖКХ

15 августа

Щучин - Смена

16 августа

ФСК-Мелиоратор – Цементник

22 августа

ФСК Гродненский – Смена

23 августа

Цементник – Ошмяны

29 августа

Лида – Цементник

Смена – Белая Русь