КАЛЕНДАРЬ
игр чемпионата Гродненской области по футболу сезона 2020 года с участием волковысской «Смены» и красносельского «Цементника».
3 июля
Мосты – Смена
Цементник – Щучин
12 июля
Цементник - Смена
18 июля
Цементник – Белая Русь
19 июля
ЖКХ – Смена
26 июля
Смена – ЖКХ-Мелиоратор
Мосты – Цементник
1 августа
Цементник – ФСК Гродненский
2 августа
Ошмяны - Смена
9 августа
Смена – Лида
Цементник – ЖКХ
15 августа
Щучин - Смена
16 августа
ФСК-Мелиоратор – Цементник
22 августа
ФСК Гродненский – Смена
23 августа
Цементник – Ошмяны
29 августа
Лида – Цементник
Смена – Белая Русь