Лукашенко и Путин открыли Ржевский мемориал советскому солдату

Источник материала: ОНТ

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату, сообщает БЕЛТА.

Главы государств пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны, а также возложили цветы к памятнику. Затем участники церемонии почтили память погибших солдат минутой молчания.

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