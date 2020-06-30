|
Лукашенко и Путин открыли Ржевский мемориал советскому солдату
Источник материала: ОНТ
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату,
Главы государств пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны, а также возложили цветы к памятнику. Затем участники церемонии почтили память погибших солдат минутой молчания.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату, сообщает БЕЛТА. Главы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)