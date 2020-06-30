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Госстройнадзор выявил дефекты и нарушения на половине строящихся объектов

30.06.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Департамент контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации (Госстройнадзор) проверил строящиеся в стране объекты, на половине из них были дефекты и нарушения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Госстройнадзор выявил дефекты и нарушения на половине строящихся объектов

"В этом году в Беларуси ведутся строительные работы более чем на 7,3 тыс. объектов различного назначения. Во время надзорных мероприятий более чем на половине из них (3,7 тыс., 51%) были выявлены различные дефекты и нарушения. На их устранение выдано более 5,6 тыс. предписаний и рекомендаций. К административной ответственности привлечено свыше 2 тыс. физических и юридических лиц", - рассказали в Департаменте контроля и надзора за строительством Госстандарта.

По предложениям департамента прекращено действие 16 сертификатов и свидетельств о технической компетентности.

Вместе с тем, как показывает надзорная практика, случаи критических дефектов, которые могут представлять угрозу безопасности объекта, единичны. Например, в 2019 году был установлен один такой случай, с начала текущего года - два. "Меры по ним применяются самые жесткие - приостановление строительства до устранения дефектов. Поэтому обращаем внимание всех участников строительства, что необходимо быть ответственными, ведь безопасность зданий и сооружений превыше всего", - подчеркнули в Департаменте контроля и надзора за строительством.

Один из таких случаев, когда работы пришлось приостановить, был в этом году в Ляховичах. Начавшуюся в марте реконструкцию здания по ул.Ленина под жилой дом остановили - инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области выявила критические дефекты.

Так, были обнаружены значительные дефекты в стыках колонн, наружных простенках под штукатуркой, трещины и прогибы плит перекрытия на разных этажах. Заказчик (Ляховичское ЖКХ) решил провести дополнительное обследование строительных конструкций здания, этим занималась специализированная организация ЧПУП "СтройПремиоЭксперт".

При проведении надзорных мероприятий инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области также установила нарушения по содержанию строительной площадки, ведению и содержанию исполнительной и разрешительной документации. Не был доработан проект производства работ, описывающий технологическую последовательность строительно-монтажных работ при реконструкции здания. Участникам строительства выдано предписание об устранении нарушений.

Как пояснили в РУП "Главгосстройэкспертиза", результат разработки проекта на реконструируемые объекты и конечный результат строительства во многом зависят от ответственных подходов заказчика и организации, проводящей обследование. Ведь эти материалы служат исходными данными для разработчика проектной документации. На практике на таких объектах при демонтаже и вскрытии отделочных слоев могут выявляться скрытые дефекты существующих конструкций. В этих случаях дефекты должны быть дополнительно оценены, по результатам в проектную документацию нужно внести необходимые изменения. Это может происходить как с остановкой стройки, так и без.

"Во время строительства принятие решения о дополнительном обследовании и, в случае необходимости, о внесении изменений в утвержденную проектную документацию и проведении ее повторной государственной экспертизы относится к компетенции заказчика. С предложениями о внесении изменений к нему могут обратиться и автор проекта, и подрядчик, но решение принимает всегда заказчик", - отметили в РУП "Главгосстройэкспертиза".

Одной из причин приостановки реконструкции инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области называет ошибки, допущенные ЧПУП "СтройПремиоЭксперт" при первоначальном обследовании (недостаточный сбор данных по объекту).

Аттестаты организациям на право проведения обследования строительных конструкций выдаются Министерством архитектуры и строительства. В этой связи инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области предложила приостановить действие аттестата соответствия, а также свидетельства о технической компетентности системы производственного контроля ЧПУП "СтройПремиоЭксперт". Причина - грубые ошибки при проведении обследования.

По мнению инспекции, чтобы обеспечить безопасность, проектная организация должна разработать детальный проект усиления строительных конструкций, а подрядчик - проект производства работ с разработкой их технологической последовательности. Заказчик должен усилить требования к проведению технического надзора и производственного контроля со стороны подрядной организации.

"Чтобы исключить ошибки, отступления и нарушения проектных решений, особенно при обследовании строительных конструкций, в организации должна надежно и безотказно работать система производственного контроля. Она предусматривает наличие высококвалифицированного персонала, средств контроля, необходимых технических нормативных правовых актов и разработанных документов системы управления качеством", - обратили внимание специалисты.

Однако, как показывает практика, эти системы работают далеко не во всех строительных организациях. "Поэтому необходимо принимать меры по переаттестации организаций, допускающих серьезные нарушения в своей деятельности", - считают в Госстройнадзоре.

 
 
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