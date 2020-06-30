|
В преддверии Дня Независимости назначается дополнительный поезд Могилёв-Солигорск
30.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
2 июля назначается дополнительный поезд межрегиональных линий эконом-класса № 613 Могилёв– Солигорск отправлением из Могилёва в 06:36, прибытием в Слуцк в 12:06. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в билетных кассах станции «Слуцк».
Также 2 июля назначается поезд №614 Солигорск-Могилёв отправлением из Слуцка в 15:15 и прибытиев в Могилёв 21:04.
Подробности и справочная информация - по телефону 105.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 июля назначается дополнительный поезд межрегиональных линий эконом-класса № 613 Могилёв– Солигорск отправлением из Могилёва в 06:36, прибытием в Слуцк в 12:06.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)