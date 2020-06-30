В преддверии Дня Независимости назначается дополнительный поезд Могилёв-Солигорск

Источник материала: Слуцк Город





2 июля назначается дополнительный поезд межрегиональных линий эконом-класса № 613 Могилёв– Солигорск отправлением из Могилёва в 06:36, прибытием в Слуцк в 12:06. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в билетных кассах станции «Слуцк».

Также 2 июля назначается поезд №614 Солигорск-Могилёв отправлением из Слуцка в 15:15 и прибытиев в Могилёв 21:04.

Подробности и справочная информация - по телефону 105.



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