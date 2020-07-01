Новый ЗАГС, велопорт, кафе на воде – как в Бресте преображается одна из любимейших горожанами рекреационных зон

Источник материала: Виртуальный Брест

Чуть более года назад на набережной в Бресте «затикали» настоящие солнечные часы, появились уличные тренажеры и детская площадка, велодорожки и фигурные скамейки. Любимое для сотен тысяч горожан место постепенно стало наполняться атмосферой уюта. В качестве подарка к 1000-летию Бреста новую жизнь обрел и Городской сад, который стал продолжением набережной.





Этой весной здесь появился еще один яркий акцент – плавающий фонтан. Днем он струится без подсветки, а ночью сияет всеми цветами радуги.

Обустройство зеленого островка вдоль Мухавца не прекращается до сих пор. Какие еще сюрпризы запланированы для брестчан, попробуем выяснить.









Работы по обустройству набережной Франциска Скорины были включены в план подготовки к празднованию 1000-летия Бреста. В 2017 – 2019 годах с целью благоустройства территории от бульвара Шевченко до улицы Ленина направлено 6 миллионов рублей. В результате материальных вливаний и усилий соответствующих служб набережная прибавила целых два километра в длину и «обросла» новыми точками притяжения: фонариками, беседками, малыми архитектурными формами, спусками к воде и причалами для маломерных судов. Появились объекты общепита.

На горизонте замаячила перспектива продолжения рекреационной зоны вплоть до Брестской крепости. Предполагается, что в этом направлении набережная станет длиннее еще на один километр.









Все в совокупности, отмечают в горисполкоме, поможет направить сюда потоки отдыхающих с улицы Советской, тем самым разгрузив ее. А набережная в свою очередь получит все шансы стать универсальной семейной зоной отдыха, где горожанам и гостям Бреста будет комфортно и зимой, и летом.





В числе наиболее обсуждаемых проектов, который планируется реализовать рядом с акваторией Мухавца, и новый Дворец бракосочетания . Причем выбрать для этих целей городские власти намерены самый романтичный уголок набережной.

Предполагается, что новострой оценят не только молодожены и их свита. Объект задуман как многофункциональный: с арт-галереей, общепитом и выставочным залом. Так что не обязательно жениться, чтобы попасть сюда на экскурсию.





Возможность поразмыслить, каким может быть участок от Городского сада до Брестской крепости, предложили участникам «Креативного марафона», который прошел в здании Брестского технопарка в конце минувшего года. Идеи тогда оценивал главный архитектор города Николай Власюк. Подводя итоги, он отметил, что некоторым проектам «зеленый свет» можно давать уже хоть сейчас.

Концепция набережной, которая пришлась по душе начальнику управления архитектуры и градостроительства горисполкома, основана на контрасте урбанизации и нетронутой природы.





Заброшенные промышленные объекты, старые баржи, морские контейнеры и бесхозное помещение порта разработчики предложили использовать для создания арт-пространств. На «активной» территории – создать так называемый велопорт, где будет велозона с велокафе и велокухнями (пункты для самообслуживания и ремонта двухколесного «скакуна»), а также велодрайв, который даст возможность, не спешиваясь, купить еду и напитки.

В рамках проекта озвучивалось и обустройство детских площадок, сада на воде, водных клумб, открытого бассейна в зоне порта. Касательно последнего – согласно концепции это будет огражденный участок реки, где в теплую пору года вода подогревается для плавания, а в холодную – замерзает для катка.





Любимая брестчанами Соя, расположенная рядом, также вошла в планы по переосмыслению внешнего облика этой части набережной. Участники марафона предлагают не урбанизировать уникальный природный уголок. Сохранить его аутентичность, считают ребята, поможет создание экопарка.

А в качестве связующего с набережной звена задуман деревянный мост на сваях, по которому смогут перемещаться горожане и туристы.

– Мы намерены поддерживать продвижение всех проектов от участников «Креативного марафона», – рассказал Zarya.by один из его организаторов Григорий Терентьев, основатель БМОО «Время Земли». – В этом году направили обращение в горисполком с просьбой рассмотреть концепции ребят, это касается не только набережной, но и парков, зеленых зон. Очень ждем обратной связи, поскольку хочется услышать позицию властей по идеям ребят, будут ли они включены в ближайшие планы по развитию городской среды. Надеюсь, в перспективе удастся все это продвинуть до каких-то инфраструктурных вещей.





Часть набережной, которая примыкает к мосту со стороны бульвара Шевченко, уже год как не узнать – от слова «совсем». Здесь появился прокат лодок и катамаранов, а пейзаж украсили деревянный пирс, уютные беседки, аттракционы для детей.

Обустроить этот фактически «необитаемый» островок суши взялся предприниматель Александр Стремоус , позже к нему присоединились и коллеги по цеху.

Результат превзошел даже самые смелые ожидания: на заросшей бурьяном свалке «выросла» отличная инфраструктура для семейного отдыха, где можно покататься на катере вдоль Мухавца, пожарить шашлыки, попрыгать на батуте.

Впрочем, те самые бурьяны бизнесмены выкорчевывали собственноручно, не дожидаясь помощи извне. Засучив рукава и вооружившись лопатами, вывезли мусор, очистили от растительности и облагородили территорию.









Фото из архива Александра Стремоуса

Чтобы провести освещение и обзавестись собственными фонарями, довелось покупать и прокладывать порядка 600 метров кабеля. К сложностям, с которыми довелось столкнуться, Александр подходит по-философски.

– Если человеку интересно чем-то заниматься, он не боится это делать, – размышляет он. – Когда мы построили лодочную станцию, некоторые сказали: «Ну, и я бы так смог». Тем не менее никто не сделал этого до сих пор. Конечно, когда здесь была мусорка, всем было страшно за нее браться, а когда уже хорошее место – то все бы смогли. Но говорить можно долго, что да как, а взять и сделать – это уже другая история.





фото Марины ЛЕШКЕВИЧ

Выбор места, признается собеседник Zarya.by, оказался не случаен. Оно особое, с историей. В советское время здесь располагалась лодочная станция, но в 1990-е, в годы разрухи, она была заброшена и зарастала травой. Из недр забвения этот кусочек нашего прошлого предприниматель поднял как раз в канун празднования 1000-летия Бреста. Отсюда и название станции – «Старая пристань».

– Многие люди старшего поколения еще помнят, как гуляли здесь в детстве, катались на лодках, знакомились, а потом женились, образовывали семьи, – говорит Александр Стремоус. – Теперь уже к нам приходят их дети и внуки. На старых фото 80-х годов там, где стоят батуты, когда-то был песчаный пляж. Мы тоже все фотографировали в процессе работы: как было и как стало.





Фото из архива Александра Стремоуса

Но самое интересное предприниматели приберегли на перспективу. Впрочем, если бы не пандемия, сетует Александр, реализовать ее удалось бы еще весной.

– Мы строим судно, которое будет стоять со стороны аттракционов, – раскрывает детали будущего проекта он. – Там есть незадействованный 100-метровый пирс. С него планируем достраивать еще один. К новому пирсу по задумке должно швартоваться небольшое кафе – примерно на 15 посадочных мест. Его изюминка в том, что оно будет полностью стеклянным, а вечером для гостей предусмотрена получасовая прогулка по воде. Можно будет сидеть, пить кофе и кататься по реке в сторону порта и обратно. Эскизный проект готов, но из-за пандемии он пока «застрял» в Литве. Однако мы не унываем, поскольку лично заинтересованы в достойном сервисе. Хотим, чтобы вокруг было уютно и красиво.



