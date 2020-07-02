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От 50 тысяч долларов. Почем сейчас продаются и как выглядят самые дешевые «трешки» Минска

02.07.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке недвижимости Минска средняя цена квадратного метра в трехкомнатных квартирах была зафиксирована в пределах 1170 долларов в эквиваленте (данные за май). Отметим, что стоимость квадратного метра на «вторичке» стала постепенно снижаться с января текущего года. В декабре, например, средняя цена «квадрата» в трехкомнатных квартирах держалась на уровне 1250 долларов. REALTY.TUT.BY изучил предложения на столичном рынке недвижимости и посмотрел, почем сейчас предлагают самые дешевые «трешки» столицы и как они выглядят.

Проезд Голодеда, 3

Квартира площадью 50 квадратных метров расположена на пятом этаже хрущевки. Жилье, говорится в объявлении, требует ремонта. Продается за 50 тысяч долларов в эквиваленте, по 1000 за квадратный метр.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Ул. Ангарская, 18/3

Квартира площадью 50 квадратных метров находится в панельной брежневке 1966 года постройки (Заводской район). Одна из жилых комнат — проходная, санузел — раздельный. Продается квартира за 51,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 038 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

П-т Рокоссовского, 96

Квартира площадью 49,6 квадратного метра расположена в панельной пятиэтажке 1974 года постройки (Серебрянка). Продается за 55 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 109 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Ул. Путилова, 3

Квартира площадью 55,7 квадратного метра расположена в кирпичном доме 1980 года постройки (Первомайский район). В доме в 2005 году прошел капитальный ремонт. В квартире частично сделан ремонт: в оконных проемах установлены стеклопакеты ПВХ, входная металлическая дверь. В коридоре выровнены стены, на полу — кафель, говорится в объявлении. Продается квартира за 57,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 039 за «квадрат».


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Ул. Берута, 9

Квартира площадью 57,5 квадратных метров расположена в брежневке, в которой уже был проведен капремонт. В квартире, говорится в объявлении, была сделана узаконенная перепланировка. Продается за 60,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 059 за квадратный метр.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Ул. Казинца, 120

Квартира площадью 60,9 квадратного метра расположена в кирпичном доме на девятом этаже. Дом этот строился с улучшенными планировками, а квартиры сдавались с паркетными полами. На верхних этажах есть двухуровневые квартиры, которые выделялись художникам. Фото квартиры изнутри нет, возможно, она требует ремонта. Продается за 64,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 059 за квадратный метр.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

 
Теги: Минск
 
 
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Мы изучили предложения на вторичном рынке недвижимости и выбрали самые дешевые варианты трехкомнатных квартир. Фото и цены - в материале.
 
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