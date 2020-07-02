ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вместо коллекции Белгазпромбанка. Смотрите, какой перфоманс устроили художники в честь арестованных шедевров

02.07.2020 10:37 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В минской галерее «Арт-Беларусь», где раньше выставлялись полотна из коллекции Белгазпромбанка, художники, художницы, искусствоведы, арт-менеджеры и другие представители культуры устроили перфоманс «Достояние» (его идея принадлежит Надежде Саяпиной). К своей одежде они прикрепили репродукции картин, которые сейчас арестованы, и стали в те места, где раньше висели эти работы, передает «Свобода».

«Этот перформанс, как и любое художественное произведение, может иметь разные прочтения. Для меня он говорит о живом искусстве и медиаторах, которые делают его живым, несут его через себя и буквально «на своих спинах», которые готовы «отстоять» его ценность. О том, что любое искусство может быть одновременно достоянием, мишенью, символом, месседжем, вещественным и нематериальным, присутствующим и отсутствующим. Искусство – это люди, которые за ним стоят», – описала акцию известный культурный менеджер Ольга Мжельская.

Напомним, ранее стало известно, что к уголовному делу против бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка приобщили картины. Не две, не пять, а полторы сотни картин, их общая стоимость – около 20 миллионов долларов. Эти произведения входили в корпоративную коллекцию Белгазпромбанка. Теперь их, понятное дело, зрители уже не увидят. Более того: нет информации, где сейчас находятся шедевры.

Среди 150 полотен есть работы Марка Шагала и Хаима Сутина. К слову, «Еву» Сутина Белгазпромбанк выкупил на аукционе Sotheby’s почти за два миллиона долларов и привез в Беларусь. Говорят, это самая дорогая картина на территории нашей страны. Как уверяли на государственных телеканалах и как сообщал Александр Лукашенко, все изображения якобы готовили к срочному вывозу из страны – хотя для этого нужно заранее получить разрешение Минкульта, а за последние месяцы ведомство, как узнали журналисты, не выдавало собственнику подобных документов.

Ситуация с картинами разозлила многих беларусов. Соцсети задавались вопросами, на которые пока нет ответов. Например, банк с большими усилиями (и не без участия мецената Виктора Бабарико), за огромные деньги возвращал шедевры беларуских авторов на родину, чтобы теперь увезти? Это же странно, разве нет? 

Фото: «Свобода».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минской галерее «Арт-Беларусь», где раньше выставлялись полотна из коллекции Белгазпромбанка, художники, художницы, искусствоведы, арт-менеджеры и другие...
 
Новости дня
Новости разные
 
От 50 тысяч долларов. Почем сейчас продаются и как выглядят самые дешевые «трешки» Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика