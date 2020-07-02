Вместо коллекции Белгазпромбанка. Смотрите, какой перфоманс устроили художники в честь арестованных шедевров

Источник материала: KYKY

В минской галерее «Арт-Беларусь», где раньше выставлялись полотна из коллекции Белгазпромбанка, художники, художницы, искусствоведы, арт-менеджеры и другие представители культуры устроили перфоманс «Достояние» (его идея принадлежит Надежде Саяпиной). К своей одежде они прикрепили репродукции картин, которые сейчас арестованы, и стали в те места, где раньше висели эти работы, передает «Свобода».

«Этот перформанс, как и любое художественное произведение, может иметь разные прочтения. Для меня он говорит о живом искусстве и медиаторах, которые делают его живым, несут его через себя и буквально «на своих спинах», которые готовы «отстоять» его ценность. О том, что любое искусство может быть одновременно достоянием, мишенью, символом, месседжем, вещественным и нематериальным, присутствующим и отсутствующим. Искусство – это люди, которые за ним стоят», – описала акцию известный культурный менеджер Ольга Мжельская.

Напомним, ранее стало известно, что к уголовному делу против бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка приобщили картины. Не две, не пять, а полторы сотни картин, их общая стоимость – около 20 миллионов долларов. Эти произведения входили в корпоративную коллекцию Белгазпромбанка. Теперь их, понятное дело, зрители уже не увидят. Более того: нет информации, где сейчас находятся шедевры.

Среди 150 полотен есть работы Марка Шагала и Хаима Сутина. К слову, «Еву» Сутина Белгазпромбанк выкупил на аукционе Sotheby’s почти за два миллиона долларов и привез в Беларусь. Говорят, это самая дорогая картина на территории нашей страны. Как уверяли на государственных телеканалах и как сообщал Александр Лукашенко, все изображения якобы готовили к срочному вывозу из страны – хотя для этого нужно заранее получить разрешение Минкульта, а за последние месяцы ведомство, как узнали журналисты, не выдавало собственнику подобных документов.

Ситуация с картинами разозлила многих беларусов. Соцсети задавались вопросами, на которые пока нет ответов. Например, банк с большими усилиями (и не без участия мецената Виктора Бабарико), за огромные деньги возвращал шедевры беларуских авторов на родину, чтобы теперь увезти? Это же странно, разве нет?

Фото: «Свобода».