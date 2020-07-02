|
Игроки НХЛ могут принять участие в зимних олимпиадах
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты НХЛ могут принять участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов! Об этом сообщают североамериканские СМИ.
Этот вопрос обсуждается между Национальной хоккейной лигой и профсоюзом игроков. Если стороны договорятся, а Международный олимпийский комитет гарантирует оплату страховки хоккеистов, то игроки сильнейшего чемпионата мира будут участвовать в предстоящих Олимпиадах. Речь идет не только об Играх в Пекине, но и о турнире 2026 года в Милане. Напомним, Олимпиада-2018 в Южной Корее прошла без представителей НХЛ.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты НХЛ могут принять участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов! Об этом сообщают североамериканские СМИ. Этот вопрос обсуждается между Национальной хоккейной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)