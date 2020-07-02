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ПРОГРАММА празднования Дня Независимости Республики Беларусь в г.п. Вороново
02.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Памятник погибшим воинам и партизанам в городском поселке Вороново:
10.00-10.30 — митинг «Память, за собою позови», посвященный Дню Независимости Республики Беларусь;
10.30-10.50 — чествование передовиков производства, занесенных на районную Доску Почета;
10.50-11.00 — общереспубликанская акция «Споем гимн вместе».
Городской парк, летняя эстрада:
12.00-13.00 — радиоконцерт «Живи и процветай, наш белорусский край!»
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Памятник погибшим воинам и партизанам в городском поселке Вороново: 10.00-10.30 — митинг «Память, за собою позови», посвященный Дню Независимости Республики Беларусь;...
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