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Во имя светлой памяти

03.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Сегодня, в День Независимости Республики Беларусь, состоялось возложение цветов на мемориальном комплексе «Памяти сожженных деревень Могилевской области» в деревне Борки Кировского района председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем и председателем Кировского райисполкома Михаилом Гулым – они почтили память погибших во время Великой Отечественной войны от рук фашистских карателей мирных жителей.

Леонид Заяц и Михаил Гулый также возложили цветы к могиле первого председателя колхоза «Рассвет», Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда Кирилла Прокофьевича Орловского в агрогородке Мышковичи.

В возложении принял участие директор ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» Александр Багель.

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
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Сегодня, в День Независимости Республики Беларусь, состоялось возложение цветов на мемориальном комплексе «Памяти сожженных деревень Могилевской...
 
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