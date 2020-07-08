Драка двух зайцев посреди улицы прославила их в Сети (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Сети было опубликовано видео драки двух зайцев. Ролик стал очень популярным у пользователей Facebook.

Запись опубликовал Десмонд Газанда из Тель-Авива (Израиль). Видео собрало более 170 тысяч репостов и свыше трех тысяч комментариев.

Автор ролика пытался разогнать дерущихся зайцев, но животные лишь замирали на несколько секунд, а после продолжали бой.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram