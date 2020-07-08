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Драка двух зайцев посреди улицы прославила их в Сети (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Сети было опубликовано видео драки двух зайцев. Ролик стал очень популярным у пользователей Facebook.
Запись опубликовал Десмонд Газанда из Тель-Авива (Израиль). Видео собрало более 170 тысяч репостов и свыше трех тысяч комментариев.
Автор ролика пытался разогнать дерущихся зайцев, но животные лишь замирали на несколько секунд, а после продолжали бой.
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В Сети было опубликовано видео драки двух зайцев. Ролик стал очень популярным у пользователей Facebook. Запись опубликовал Десмонд Газанда из Тель-Авива (Израиль)....
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