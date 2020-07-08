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В Австрии произошел камнепад в ущелье: два человека погибли, семеро пострадали

08.07.2020 18:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Австрии произошел камнепад в ущелье: два человека погибли, семеро пострадали

На юго-востоке Австрии из-за камнепада в популярном у туристов ущелье погибли два человека, еще семь пострадали, передает Reuters. 

Ущелье, в котором произошло ЧП, является самым длинным в Австрии. По информации горноспасательной службы, на место происшествия прибыли спасатели, полиция, пожарные и представители Красного Креста. 

Четверых пострадавших доставили в больницу на вертолетах. Остальным помощь оказали на месте. 

ФОТО: regiongraz.at

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На юго-востоке Австрии из-за камнепада в популярном у туристов ущелье погибли два человека, еще семь пострадали, передает Reuters.  Ущелье, в котором произошло ЧП,...
 
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