В Австрии произошел камнепад в ущелье: два человека погибли, семеро пострадали

Источник материала: ОНТ

На юго-востоке Австрии из-за камнепада в популярном у туристов ущелье погибли два человека, еще семь пострадали, передает Reuters.

Ущелье, в котором произошло ЧП, является самым длинным в Австрии. По информации горноспасательной службы, на место происшествия прибыли спасатели, полиция, пожарные и представители Красного Креста.

Четверых пострадавших доставили в больницу на вертолетах. Остальным помощь оказали на месте.

ФОТО: regiongraz.at

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram