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Итальянец купил квартиру в Минске и сделал в спальне зеркало на потолке. Вот что получилось
Источник материала: Tut.by
Итальянец купил квартиру в Минске и заказал очень необычный дизайн интерьера. Например, он пожелал, чтобы в спальне были зеркальные потолки и стены. Смотрите, что из этого получилось.
Квартира находится в жилом комплексе D3 и принадлежит иностранцу. Он иногда бывает в Минске, поэтому ему нужны были небольшие апартаменты, где он мог бы остановиться. Дизайн интерьера разработала студия ZROBYM architects. В видео на
Квартира небольшая, всего 60 м². В ней есть общий open space, который совмещает гостиную, кухню-столовую и спальню. Пол сделали наливной, который в процессе эксплуатации будет легко чистить (иностранцы очень любят ходить по квартире в обуви, поэтому архитекторы выбрали именно это решение).
Отличительной чертой интерьера квартиры является освещение: вы не найдете здесь ни одного общего светильника. Весь свет местный — над диваном торшер, на кухне — небольшая люстра над кухонным островом, в коридоре — бра.
Так как квартира не предназначена для постоянного проживания, большая кухня не требовалась. Ее владелец практически не готовит, его кухня — это красивый остров в центре open space. Рядом с островом разместили «шкаф» c поворотно-выдвижной системой, внутри которого находится варочная поверхность.
В квартире нет стандартной линейной компоновки «диван-телевизор» — диван развернут к кухонному острову для общения: владелец может позвать к себе гостей — кто-то сядет на диван, кто-то за остров, кто-то на кресло. Получается общая зона для общения. Телевизор тоже есть — он находится за островом, служит не для просмотра фильмов, а, скорее, для прослушивания фоновой музыки.
В интерьере использовалась определенная цветовая гамма — в основном темные цвета. На стенах применили градиент — это достаточно сложное решение, которое в сочетании с наливным полом выглядит очень необычно.
Пожеланием заказчика было сделать спальную комнату с зеркальной стеной и потолком — это стало хорошим дизайнерским ходом, так как зона спальни мала, а применение зеркал визуально увеличивает пространство.
Спальня отделена стеклянной передвижной перегородкой, за которой находится небольшое рабочее место.
Часть мебели в данном интерьере от итальянских брендов, часть разработана мебельным брендом студии.
В квартире имеется два балкона: один в спальной комнате, второй — в гостиной.
Оба балкона оборудованы как дополнительные места отдыха, так как с них открывается красивый вид на близлежащий водоем.
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Итальянец купил квартиру в Минске и заказал очень необычный дизайн интерьера.
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