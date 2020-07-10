Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси создадут интернет-площадку помощи в трудоустройстве тем, кто вышел из мест лишения свободы, рассказал автор проекта Степан Громыко.

Помимо помощи в поисках работы, люди смогут получить консультацию юриста и психолога онлайн.

Проект жителя Волковыска вошел в число победителей конкурса социальных проектов Social Weekend и выиграл хостинг сайта от hoster.by.

Автор проекта сам бывший заключенный. Сегодня он работает водителем в Волковыске. Степан Громыко убежден: после выхода из мест лишения свободы люди особо нуждаются в помощи, которая позволит им встать на ноги. Уже около года через социальные сети он помогает бывшим заключенным, но обращений становится все больше. Поэтому и возникла идея создания специального сервиса. Чаще всего люди просят помочь восстановить документы, устроиться на работу, поддержать морально.

Интернет-площадка будет готова уже этим летом. Проект рассчитан на поиск работы в различных населенных пунктах страны и даже за рубежом. Например, предоставить вакансии готов ряд швейных фабрик и строительных организаций. Некоторые работодатели предлагают свои услуги сами, на других выходит инициатор проекта. Стороны договариваются о трехмесячном испытательном сроке. Если работника и работодателя все устраивает, заключается договор.

– Практика показывает, что людей, которые кардинально меняют образ жизни, немало. Они также готовы помогать тем, кто находится в непростой ситуации, – уверен Степан Громыко.