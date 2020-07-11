ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Женская теннисная ассоциация пересмотрела систему расчета рейтинга

11.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Женская теннисная ассоциация пересмотрела систему расчета рейтинга

Женская теннисная ассоциация пересмотрела систему расчета рейтинга на текущий сезон.

Тур был приостановлен в марте, тогда же были «заморожены» мировые рейтинги. Теннисный сезон должен возобновиться в августе. По новой системе расчета очков будут учитываться 16 лучших результатов игрока в одиночном разряде и 11 в парном в период с марта 2019 года по декабрь 2020, а не за 52 недели, как это было раньше. Теннисисты смогут зарабатывать новые очки, но не смогут получить баллы дважды за один и тот же турнир. Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов также пересмотрела систему подсчета рейтинга.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская теннисная ассоциация пересмотрела систему расчета рейтинга на текущий сезон. Тур был приостановлен в марте, тогда же были «заморожены» мировые рейтинги....
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые фото в Instagram обеспечены. В Dreamland прошел атмосферный фестиваль водных фонариков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика