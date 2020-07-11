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Женская теннисная ассоциация пересмотрела систему расчета рейтинга
Источник материала: ОНТ
Женская теннисная ассоциация пересмотрела систему расчета рейтинга на текущий сезон.
Тур был приостановлен в марте, тогда же были «заморожены» мировые рейтинги. Теннисный сезон должен возобновиться в августе. По новой системе расчета очков будут учитываться 16 лучших результатов игрока в одиночном разряде и 11 в парном в период с марта 2019 года по декабрь 2020, а не за 52 недели, как это было раньше. Теннисисты смогут зарабатывать новые очки, но не смогут получить баллы дважды за один и тот же турнир. Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов также пересмотрела систему подсчета рейтинга.
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Женская теннисная ассоциация пересмотрела систему расчета рейтинга на текущий сезон. Тур был приостановлен в марте, тогда же были «заморожены» мировые рейтинги....
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