Айсшток: необычный вид спорта, в который летом играют на асфальте, а зимой – на льду

Источник материала: ОНТ

Если банальные футбол и даже пляжный волейбол немного поднадоели, то пора открывать новые виды спорта. Айсшток – название вполне метеорологическое, хоть и зимнее. Раньше в айсшток играли только зимой, и развивался этот вид спорта в основном в местах с замерзающими водоемами – Германии, Австрии, Швейцарии и Люксембурге. Сегодня играть в айсшток можно круглый год. Взять камень в руки и проявить твердость характера решила наш корреспондент Анна Катикова.





Айсшток – один из древнейших видов спорта. Старт ему дали ещё в XVI веке в Австрии, вскоре в игру включились все страны Западной Европы. Уже больше 10 лет в игре и Беларусь! Активнее всего – Гродно и Брест, своя команда по айсштоку есть и в столице.

Виктор Богданович, капитан мужской команды по айсштоку (г. Минск): «Ежегодно проводятся международные соревнования в Бресте. В чемпионатах мира и Европы наши ребята и девчата участвуют довольно успешно и входят в десятку лучших команд мира».

Сегодня в айсшток играют по всему миру. А ведь по легенде, всё началось с брошенной на лёд сковородки. Хотя правила не так уж и просты, как о них говорят профессионалы.

Алексей Кажуро, игрок мужской команды по айсштоку (г. Минск): «Нужно просто правильно стать, хорошенько прицелиться, раскачать шток и бросить его. Задача игрока – поставить свой шток как можно ближе к шайбе. Чем больше штоков стоит у команды возле шайбы, тем больше очков они заработали».

Айсшток ещё называют баварским кёрлингом, есть в нём черты и от боулинга. А в переводе с немецкого – это просто ледяная палка. Играли в него изначально на замёрзших водоёмах. Со временем игру акклиматизировали, но традиции сохранили.

Виктор Богданович, капитан мужской команды по айсштоку (г. Минск): «Это может быть лёд, это может быть плитка или асфальт летом. Зимой нужно играть в специальной обуви. Это такие массивные ботинки – здесь очень толстая подошва, чтобы 6-8 часов находиться на льду и не замерзнуть. Зимой играть интереснее».

Впрочем, погода (а ещё такая переменчивая, как в Беларуси) часто играет не на стороне спортсменов. И удачный бросок в айсштоке во многом зависит от того, на чьей стороне солнце.

Виктор Богданович, капитан мужской команды по айсштоку (г. Минск): «Дождь и температура влияют на скорость штока. Во время дождя медленнее идет. А бывает такое, что с одной стороны – солнце, с другой – тень. Ты бросаешь – шток летит быстро, а потом резко начинает тормозить. Здесь нужно учитывать много факторов».

Нужна и сила! Поэтому в айсшток играют и женские команды, а у них, конечно, свои – не силовые – приёмы и методы успеха.

Виктория Перминова, игрок женской команды по айсштоку (г. Минск): «В Германии в айсшток играют девушки в теле, крупные. Весит айсшток примерно 3,8 кг – не так уж сложно для девушки. Главное – умение, правильная техника, правильно замахнуться».

А так ли прост айсшток, как о нём говорят, мы решили попробовать на себе. И хотя специалисты бросок оценили, как неплохой для начинающих. На самом же деле – над техникой ещё нужно работать. А новичкам, как известно, просто везёт.

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