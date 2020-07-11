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Айсшток: необычный вид спорта, в который летом играют на асфальте, а зимой – на льду
Источник материала: ОНТ
Если банальные футбол и даже пляжный волейбол немного поднадоели, то пора открывать новые виды спорта. Айсшток – название вполне метеорологическое, хоть и зимнее. Раньше в айсшток играли только зимой, и развивался этот вид спорта в основном в местах с замерзающими водоемами – Германии, Австрии, Швейцарии и Люксембурге. Сегодня играть в айсшток можно круглый год. Взять камень в руки и проявить твердость характера решила наш корреспондент Анна Катикова.
Айсшток – один из древнейших видов спорта. Старт ему дали ещё в XVI веке в Австрии, вскоре в игру включились все страны Западной Европы. Уже больше 10 лет в игре и Беларусь! Активнее всего – Гродно и Брест, своя команда по айсштоку есть и в столице.
Виктор Богданович, капитан мужской команды по айсштоку (г. Минск): «Ежегодно проводятся международные соревнования в Бресте. В чемпионатах мира и Европы наши ребята и девчата участвуют довольно успешно и входят в десятку лучших команд мира».
Сегодня в айсшток играют по всему миру. А ведь по легенде, всё началось с брошенной на лёд сковородки. Хотя правила не так уж и просты, как о них говорят профессионалы.
Айсшток ещё называют баварским кёрлингом, есть в нём черты и от боулинга. А в переводе с немецкого – это просто ледяная палка. Играли в него изначально на замёрзших водоёмах. Со временем игру акклиматизировали, но традиции сохранили.
Впрочем, погода (а ещё такая переменчивая, как в Беларуси) часто играет не на стороне спортсменов. И удачный бросок в айсштоке во многом зависит от того, на чьей стороне солнце.
Нужна и сила! Поэтому в айсшток играют и женские команды, а у них, конечно, свои – не силовые – приёмы и методы успеха.
А так ли прост айсшток, как о нём говорят, мы решили попробовать на себе. И хотя специалисты бросок оценили, как неплохой для начинающих. На самом же деле – над техникой ещё нужно работать. А новичкам, как известно, просто везёт.
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Если банальные футбол и даже пляжный волейбол немного поднадоели, то пора открывать новые виды спорта. Айсшток – название вполне метеорологическое, хоть и зимнее....
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