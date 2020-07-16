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"Мы проведем честные выборы после 9 августа" Штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской заявили об объединении

16.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня прошла встреча предвыборных штабов кандидата в президенты Светланы Тихановской и незарегистрированных потенциальных кандидатов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.

"Мы проведем честные выборы после 9 августа" Штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской заявили об объединении
слева направо: координатор штаба Виктора Ббарико Мария Колесникова, кандидат в президенты Светлана Тихановская, супруга Валерия Цепкало Вероника
Как заявили в штабе Виктора Бабарико, "мы объединяем свои усилия!"
Пять основных принципов нашей предвыборной кампании:
- Мы будем призывать избирателей прийти на выборы 9 числа 2020 года и голосовать
- Мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах
-  Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года
- Мы будем информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами
- Мы будем призывать участвовать в инициативах за честные выборы: «Честные люди», «Право выбора», «Рух Праўда» и др., становиться наблюдателями.

Призывать в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки
"Мы продолжаем работать — присоединяйтесь к большинству! Следуйте принципам кампании, рассказывайте о них друзьям, убеждайте тех, кто еще сомневается. Вместе — победим!", - призывают в штабах альтернативных кандидатов
 
 
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Сегодня прошла встреча предвыборных штабов кандидата в президенты Светланы Тихановской и незарегистрированных потенциальных кандидатов Валерия Цепкало и...
 
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