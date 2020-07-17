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О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. О чём говорил Президент Беларуси с премьерами стран ЕАЭС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства выразил надежду, что эта минская встреча станет определенным шагом в углублении отношений в ЕАЭС. Тем более что в интеграционном объединении еще не реализованы все намеченные планы. Позиция Беларуси – чтобы все договоренности выполнялись, а союзные отношения строились исключительно на равноправной основе.
Встречу глав правительств стран ЕАЭС в Минске можно смело назвать переговорным марафоном. Вечером Александр Лукашенко принимал премьеров во Дворце Независимости. В отягощенный пандемией год личное общение особенно ценно.
Нынешний кризис для экономик «пятерки» не только вызов, но и новые возможности. Совместная работа всех участников интеграции может сработать как амортизатор: погасить негативные последствия и даже стать точкой роста.
Встреча глав правительств, безусловно, важный шаг на пути снятия барьеров и продвижения по интеграционному пути. Премьеры определили векторы движения, наметили тактические задачи. Ожидается, что стратегические подходы к будущему ЕАЭС осенью обсудят лидеры стран-участниц союза.
Александр Лукашенко важнейшие вопросы предложил коллегам обсудить в Минске на заседании Высшего Евразийского экономического совета в очном формате.
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О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. О чём говорил Президент Беларуси с премьерами стран ЕАЭС
Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе...
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