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О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. О чём говорил Президент Беларуси с премьерами стран ЕАЭС

17.07.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. О чём говорил Президент Беларуси с премьерами стран ЕАЭС

17 июля они приняли участие в заседании Евразийского межправительственного совета в нашей столице. Встреча впервые прошла в очном формате с начала пандемии COVID-19. 

Президент Беларуси: «Сегодня невозможно захватить, как в средние века, какую-то страну и подчинить на 100-150 лет»

О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. О чём говорил Президент Беларуси с премьерами стран ЕАЭС

О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. О чём говорил Президент Беларуси с премьерами стран ЕАЭС

Глава государства выразил надежду, что эта минская встреча станет определенным шагом в углублении отношений в ЕАЭС. Тем более что в интеграционном объединении еще не реализованы все намеченные планы. Позиция Беларуси – чтобы все договоренности выполнялись, а союзные отношения строились исключительно на равноправной основе.

Виктория Ходосок продолжит.

Встречу глав правительств стран ЕАЭС в Минске можно смело назвать переговорным марафоном. Вечером Александр Лукашенко принимал премьеров во Дворце Независимости. В отягощенный пандемией год личное общение особенно ценно.

Нынешний кризис для экономик «пятерки» не только вызов, но и новые возможности. Совместная работа всех участников интеграции может сработать как амортизатор: погасить негативные последствия и даже стать точкой роста.

О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. О чём говорил Президент Беларуси с премьерами стран ЕАЭС

Встреча глав правительств, безусловно, важный шаг на пути снятия барьеров и продвижения по интеграционному пути. Премьеры определили векторы движения, наметили тактические задачи. Ожидается, что стратегические подходы к будущему ЕАЭС осенью обсудят лидеры стран-участниц союза.

Александр Лукашенко важнейшие вопросы предложил коллегам обсудить в Минске на заседании Высшего Евразийского экономического совета в очном формате.

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Теги: Минск
 
 
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