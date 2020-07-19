Большой и славный юбилей отметила Варвара Михайловна Левоцкая из деревни Кривичи Пинского района

Источник материала: Полесская правда

1 июля свой 95-летний юбилей отметила Варвара Михайловна Левоцкая из деревни Кривичи Пинского района.

Глядя на Варвару Михайловну, и не скажешь, что ей столько лет! Она бодра, приветлива, сохранила удивительную ясность ума и жизнелюбие, интересная рассказчица и всегда в хорошем настроении. Помнит в мельчайших подробностях свою длинную нелегкую трудовую биографию. Воспитала 3 детей. Секрет долголетия Варвары Михайловны кроется в ее доброте и душевности, трудолюбии и постоянном движении.

Поздравить именинницу приехали заведующая отделением первичного приема, информирования и прогнозирования ГУ «ТЦСОН Пинского района» О.П. Ребковец и председатель районной ветеранской организации М.С. Заранко.

В адрес юбилярши были высказаны слова благодарности и признательности за нелегкий труд, умение проявлять мужество и стойкость в порой нелегких жизненных испытаниях. Гости пожелали имениннице здоровья, благополучия, душевного спокойствия, любви и внимания родных и близких ей людей, веры в завтрашний день и долгих-долгих лет жизни, вручили подарки.

Подготовила Екатерина МАЙСКАЯ