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Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие
Источник материала: ОНТ
Музыкант Канье Уэст, зарегистрировавшийся в качестве независимого кандидата для участия в выборах президента США, проведет первое предвыборное мероприятие 19 июля. Об этом
По данным источника, мероприятие пройдет в Норт-Чарлстоне (штат Южная Каролина). Уточняется, что участники зарегистрированы заранее. Все гости будут соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски.
18 июля Уэст выложил в своем Twitter ссылку с просьбой поставить подпись, чтобы его имя было включено в бюллетени на президентских выборах. Ранее Канье заявлял, что будет участвовать в президентской гонке как независимый кандидат, так как от республиканцев уже выдвигается Дональд Трамп.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
Фото: Matt Sayles/Invision/AP
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Музыкант Канье Уэст, зарегистрировавшийся в качестве независимого кандидата для участия в выборах президента США, проведет первое предвыборное мероприятие 19...
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