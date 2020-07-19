Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие

Источник материала: ОНТ

Музыкант Канье Уэст, зарегистрировавшийся в качестве независимого кандидата для участия в выборах президента США, проведет первое предвыборное мероприятие 19 июля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

По данным источника, мероприятие пройдет в Норт-Чарлстоне (штат Южная Каролина). Уточняется, что участники зарегистрированы заранее. Все гости будут соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски.

18 июля Уэст выложил в своем Twitter ссылку с просьбой поставить подпись, чтобы его имя было включено в бюллетени на президентских выборах. Ранее Канье заявлял, что будет участвовать в президентской гонке как независимый кандидат, так как от республиканцев уже выдвигается Дональд Трамп.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Фото: Matt Sayles/Invision/AP

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