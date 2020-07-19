



"Воспитанник "Динамо" возвращается в родной клуб", - говорится в сообщении команды.





Колячонок воспитывался в СДЮШОР БФСО "Динамо" и играл в юношеском составе команды, выступал и в юниорском ЧМ в составе сборной Беларуси и был признан одним из лучших игроков.





В 2018-м белорус отправился в Канаду, где подписал контракт с "Лондоном", но почти сразу же перешел в "Флинт Файрбердс", с ними хоккеист выступал в ЮЧМ, добравшись до четвертьфинала.





Затем Колячонка отобрала "Флорида", тот драфт стал лучшим показателем для белорусов с 2003 года. Последний год хоккеист снова провел во "Флинте", однако из-за проблем со здоровьем сыграл всего лишь две игры.



