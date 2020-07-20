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На улице Одинцова пьяная женщина на Geely протаранила четыре автомобиля

20.07.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвая водитель Geely протаранила четыре автомобиля в Минске, сообщили в столичной ГАИ.


Предварительно установлено, что 42-летняя водитель Geely Atlas ехала по улице Одинцова со стороны улицы Якубовского в направлении улицы Лобанка. В какой-то момент женщина не справилась с управлением и протаранила четыре припаркованных автомобиля, после чего Geely перевернулся.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Инспекторы доставили виновницу аварии на медосвидетельствование, которое показало, что она пьяна — 0,75 промилле алкоголя.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
 
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