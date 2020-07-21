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Сногсшибательная. Дженнифер Лопес представила новую фотосессию своего бренда

21.07.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дженнифер Лопес, американская актриса, певица и танцовщица, которой через месяц исполняется 51 год, представила фотосессию для свой коллекции обуви Footwear from JLO. Ее разработали совместно с брендом Designer Shoe Warehouse. В фотосессии Джей Ло в очередной раз доказала, что неподвластна возрасту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Анонс коллекции актриса сделала в своем аккаунте в инстаграме, где на нее подписаны более 120 миллионов пользователей. Она призвала их выкладывать фото в ее туфлях и отмечать ее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Сейчас певица находится в Майами со своими двенадцатилетними детьми Максом и Эмми. Ее жених Алекс Родригес тоже проводит время с ней, а еще со своими детьми от другого брака Наташей и Эллой. 









 

 
 
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Дженнифер Лопес в 50, как мы в 20. Посмотрите на новую фотосессию актрисы
 
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