Сногсшибательная. Дженнифер Лопес представила новую фотосессию своего бренда

Источник материала: Tut.by

Дженнифер Лопес, американская актриса, певица и танцовщица, которой через месяц исполняется 51 год, представила фотосессию для свой коллекции обуви Footwear from JLO. Ее разработали совместно с брендом Designer Shoe Warehouse. В фотосессии Джей Ло в очередной раз доказала, что неподвластна возрасту.

Анонс коллекции актриса сделала в своем аккаунте в инстаграме, где на нее подписаны более 120 миллионов пользователей. Она призвала их выкладывать фото в ее туфлях и отмечать ее.

Сейчас певица находится в Майами со своими двенадцатилетними детьми Максом и Эмми. Ее жених Алекс Родригес тоже проводит время с ней, а еще со своими детьми от другого брака Наташей и Эллой.

















