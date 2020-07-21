|
Сногсшибательная. Дженнифер Лопес представила новую фотосессию своего бренда
Источник материала: Tut.by
Дженнифер Лопес, американская актриса, певица и танцовщица, которой через месяц исполняется 51 год, представила фотосессию для свой коллекции обуви Footwear from JLO. Ее разработали совместно с брендом Designer Shoe Warehouse. В фотосессии Джей Ло в очередной раз доказала, что неподвластна возрасту.
Анонс коллекции актриса сделала в своем аккаунте в инстаграме, где на нее подписаны более 120 миллионов пользователей. Она призвала их выкладывать фото в ее туфлях и отмечать ее.
Сейчас певица находится в Майами со своими двенадцатилетними детьми Максом и Эмми. Ее жених Алекс Родригес тоже проводит время с ней, а еще со своими детьми от другого брака Наташей и Эллой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дженнифер Лопес в 50, как мы в 20. Посмотрите на новую фотосессию актрисы
|
Свежие газеты
Архив (Разное)