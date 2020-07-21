|
Кому нельзя посещать солярий? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Солярий не только помогает получить красивый ровный загар, но и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем,
Отказаться от солярия в первую очередь необходимо людям со светлой кожей. В противном случае, у них может развиться рак кожи. По словам Константина Титова, солярий – это такое же ультрафиолетовое излучение, как и естественное солнце, только в искусственных условиях.
ФОТО: beautyhack.ru
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солярий не только помогает получить красивый ровный загар, но и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)