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Кому нельзя посещать солярий? Рассказывает врач

21.07.2020 09:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кому нельзя посещать солярий? Рассказывает врач

Солярий не только помогает получить красивый ровный загар, но и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, хирург-онколог Константин Титов.  

Отказаться от солярия в первую очередь необходимо людям со светлой кожей. В противном случае, у них может развиться рак кожи. По словам Константина Титова, солярий – это такое же ультрафиолетовое излучение, как и естественное солнце, только в искусственных условиях. 

ФОТО: beautyhack.ru


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Солярий не только помогает получить красивый ровный загар, но и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук,...
 
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