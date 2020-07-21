Кому нельзя посещать солярий? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Солярий не только помогает получить красивый ровный загар, но и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, хирург-онколог Константин Титов.

Отказаться от солярия в первую очередь необходимо людям со светлой кожей. В противном случае, у них может развиться рак кожи. По словам Константина Титова, солярий – это такое же ультрафиолетовое излучение, как и естественное солнце, только в искусственных условиях.

ФОТО: beautyhack.ru





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