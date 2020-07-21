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«Третьи сутки уже стою». Что сейчас происходит на белорусско-литовской границе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несколько суток в ожидании въезда на пункт пропуска. Около 1000 грузовиков стоят в очередях на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Образовались километровые пробки из сотен фур. Самая сложная ситуация в пункте пропуска «Каменный Лог» – около 500 большегрузов, в «Бенякони» – почти 300, в «Привалке» – около 200. Очереди выросли из-за сбоя в работе информационных систем у литовских контролирующих органов.
Белорусские пограничники и таможенники стараются выполнять нормативы по пропускной способности, но оформленный транспорт не может въехать на сопредельную сторону и скапливается в терминале.
Сказывается и то, что белорусско-литовские пункты пропуска самые популярные у перевозчиков для въезда в страны Европы – из-за отсутствия ограничений на ввоз топлива.
Иван Курило, водитель:
Артур Иванов, водитель:
Нагрузку на белорусско-литовском направлении мог бы снизить пункт пропуска «Котловка – Лаворишкис», но он временно, по инициативе соседней страны, не принимает транспорт из-за эпидситуации.
Специалисты рекомендуют перевозчикам для въезда в Евросоюз выбирать альтернативные пункты пропуска.
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Новости Беларуси. Несколько суток в ожидании въезда на пункт пропуска. Около 1000 грузовиков стоят в очередях на белорусско-литовской границе, сообщили в программе...
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