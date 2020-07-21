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«Третьи сутки уже стою». Что сейчас происходит на белорусско-литовской границе

21.07.2020 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несколько суток в ожидании въезда на пункт пропуска. Около 1000 грузовиков стоят в очередях на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Третьи сутки уже стою». Что сейчас происходит на белорусско-литовской границе

Образовались километровые пробки из сотен фур. Самая сложная ситуация в пункте пропуска «Каменный Лог» – около 500 большегрузов, в «Бенякони» – почти 300, в «Привалке» – около 200. Очереди выросли из-за сбоя в работе информационных систем у литовских контролирующих органов.

Белорусские пограничники и таможенники стараются выполнять нормативы по пропускной способности, но оформленный транспорт не может въехать на сопредельную сторону и скапливается в терминале.

«Третьи сутки уже стою». Что сейчас происходит на белорусско-литовской границе

Сказывается и то, что белорусско-литовские пункты пропуска самые популярные у перевозчиков для въезда в страны Европы – из-за отсутствия ограничений на ввоз топлива.

«Третьи сутки уже стою». Что сейчас происходит на белорусско-литовской границе

Иван Курило, водитель:
Третьи сутки уже стою. Неизвестно, что там происходит, потому что здесь мы просто стоим. Просто стоим, иногда там эта продвижка бывает.

«Третьи сутки уже стою». Что сейчас происходит на белорусско-литовской границе

Артур Иванов, водитель:
Двое суток занимает прохождение. Есть ребята, которые уже должны завтра на загрузке быть, а они еще стоят.

«Третьи сутки уже стою». Что сейчас происходит на белорусско-литовской границе

Нагрузку на белорусско-литовском направлении мог бы снизить пункт пропуска «Котловка – Лаворишкис», но он временно, по инициативе соседней страны, не принимает транспорт из-за эпидситуации.

Специалисты рекомендуют перевозчикам для въезда в Евросоюз выбирать альтернативные пункты пропуска.

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Новости Беларуси. Несколько суток в ожидании въезда на пункт пропуска. Около 1000 грузовиков стоят в очередях на белорусско-литовской границе, сообщили в программе...
 
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