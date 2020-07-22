«Лучше написать честно». Что указывать в резюме, если у вас нет опыта

Источник материала: Tut.by

Продолжаем цикл материалов о проблемах, которые возникают у людей при поиске работы. Мы уже писали о трудностях, с которыми сталкиваются молодые мамы, а теперь разберем ситуацию молодого специалиста.

Сколько раз вы слышали шутки, что компании отказывают молодому специалисту из-за отсутствия опыта, который надо сперва где-то получить, но не очень понятно где, ведь без опыта на работу не берут? Мы — много. Сколько правды в этих мемах, что настораживает работодателей в новичках и что лучше указать в резюме, если в трудовой книжке еще нет ни одной записи? Вместе с РАБОТА.TUT.BY мы пообщались с молодыми белорусами о поиске работы, а также попросили прокомментировать проблему эксперта — Анастасию Шилович, начальника отдела рекрутинга управления по работе с персоналом «МТБанка».

«Ищу работу три года, пока безрезультатно»



МихаилИнженер

— Я ищу работу с 2017 года. У меня есть высшее образование, по специальности я инженер, но хочу работать в IT и ищу способы попасть в эту сферу. Три года назад я стал учиться разным языкам программирования, проходил курсы и от Образовательного центра ПВТ, и от конкретных компаний, сейчас продолжаю самообразовываться. Но трудоустроиться мне, «джуну» без практического опыта, не удалось до сих пор.

Где-то вообще не отвечают на запросы, когда вакансия висит на сайте месяцами. А где-то сразу пишут: мы не можем предложить вам работу, у вас недостаточно опыта. Мои проекты, реализованные во время учебы на курсах, за опыт не учитываются. Иногда дело доходит до собеседований, выполнения тестовых, но результата это еще не принесло.

«Работу нашла случайно»



Екатерина БыкоТехник-архитектор

— Пару лет назад я окончила колледж и стала искать работу по своей специальности. Поиск занял около года: мне отказывали, потому что у меня среднее специальное образование (сейчас как раз получаю высшее) и потому что у меня нет опыта. А откуда ему взяться, если я только окончила учебу? Из-за отсутствия опыта отказывали и те, кто изначально говорил, что, мол, можно без опыта. Иногда дело даже не доходило до собеседования. В итоге работу я нашла, но случайно: преподавательница подсказала, куда можно обратиться. Не знаю, сколько еще бы времени занял поиск работы, если бы не ее помощь.

«Молодые специалисты без опыта — это отнюдь не дешевая рабочая сила»



Анастасия ШиловичНачальник отдела рекрутинга управления по работе с персоналом «МТБанка»

— Сегодня модель, при которой компании не берут на работу кандидатов без опыта, постепенно устаревает. Мы живем в проактивное время, поэтому не ждите, когда вам предложат, позвонят — проявляйте инициативу. Например, в нашем банке готовы брать на работу студентов и молодых специалистов без опыта работы в ряд подразделений. Начать карьеру можно в контакт-центре, в подразделениях кассового обслуживания, продаж розничных продуктов. Такие сотрудники предварительно проходят обучение продуктам, сервисам и после успешно пройденного курса получают работу. Многие из наших действующих руководителей и ключевых специалистов начинали свою карьеру именно в этих подразделениях.

Естественно, сотрудники без опыта зарабатывают несколько меньше своих опытных коллег, работающих в таком же направлении. В отличие от первых, вторые практически сразу могут привнести свой вклад в развитие компании. Но чем быстрее сотрудник без опыта учится, чем активнее он проявляет себя в первые месяцы работы, тем быстрее будет расти его зарплата и должность.

По данным Исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY, сейчас 33% от общего количества опубликованных вакансий ориентированы на соискателей без опыта работы. В апреле и мае количество вакансий уменьшалось, ко второму кварталу конкуренция, по данным сайта rabota.tut.by, выросла до 11,4 резюме на вакансию. Среди молодых специалистов она еще выше. Наибольший спад количества вакансий произошел в следующих профессиональных сферах: «Туризм, гостиницы, рестораны»: -58,9% (2-й квартал 2020 года к 1-му кварталу 2020 года);

«Начало карьеры, студенты»: -50,5%;

«Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты»: -35,8%.

3 совета для молодых специалистов от эксперта

Помните, что работодатель вкладывается

— На собеседовании молодые специалисты говорят: «Я бы хотел попробовать». В таких сотрудников компании инвестируют время, усилия других работников. И если вы просто попробуете — это не значит, что вы выложитесь на все 100%. В такой ситуации возникает риск ухода сотрудника в другую организацию. Работодатель всегда помнит про риски найма, ведь инвестиции, которые он в вас вложил, не вернутся, если вы проработаете в компании меньше года.

Поэтому молодые специалисты без опыта — это отнюдь не дешевая рабочая сила. Затраты на привлечение и адаптацию такого сотрудника, конечно, будут отличаться у разных компаний в зависимости от структуры и внутренних процессов, но есть базовые вещи.





При расчете расходов текучести персонала на испытательном сроке обычно учитываются расходы на подбор, а именно: время рекрутеров, затраченное на поиск работника. Как правило, в подборе участвует руководитель. Таким образом, время, затраченное им на собеседование, также учитывается. Далее включается стоимость размещения объявлений о вакансиях и их продвижение. Наниматель платит и за обучение новичка, которое он проходит либо непосредственно на рабочем месте, либо в обучающем центре компании. Если обучение проходит внутри компании ее же сотрудниками, то учитывается время-деньги этих сотрудников. В списке расходов и адаптация, если она была. Чтобы помочь новичку адаптироваться, компания, как правило, «закрепляет» нового сотрудника за одним из его опытных коллег (иногда это может быть руководитель), его время-деньги — это тоже расходы. Как и время всех специалистов, которые участвуют в приеме и оформлении на работу новичка (отдел кадров, в маленьких компаниях — бухгалтерия).

Набирайте опыт и показывайте его в резюме

— Сейчас компании тесно сотрудничают с вузами. Они «высматривают» талантливых специалистов еще со студенческой скамьи, приглашают их на практику, стажировки. Для вас это отличная возможность получить опыт, изучить рабочие процессы компании изнутри, посмотреть на функционирование конкретного подразделения. У вас будет наставник, который будет курировать вашу работу. Он поможет нарастить недостающие навыки для дальнейшего движения по карьерной лестнице.

Участвуйте в научных студенческих конференциях. Как правило, студентам на таких конференциях предлагают темы для написания работ или реальные кейсы. Для нанимателя это возможность посмотреть на то, как студент включается в процесс работы, как действует в тех или иных ситуациях и какой получает результат. Для вас это реальная возможность получить работу еще во время учебы.





Практика, стажировки, участие в конференциях должны быть указаны в вашем резюме либо как полученный опыт, либо как дополнительная активность во время учебы. Приложите к резюме портфолио, кейсы, сертификаты курсов. Можно указывать проекты, которые вы создавали на курсах, если они близки к вакансии по профилю.

В резюме можно включать все, но помните — главное требование: опыт и навыки, которые вы указываете, должны быть применимы к будущей работе. Например, если вы претендуете на вакансию в области продаж и во время студенчества участвовали в конкурсе дебатов, где получили навыки коммуникации, обязательно укажите это.

В конце мая 2020 года TUT.BY писал , как молодые специалисты ищут работу сейчас — во время пандемии и возникшего из-за нее кризиса. Тогда предприятия сообщали, что, несмотря на сложную ситуацию на рынке труда, они трудоустроили нескольких выпускников. Тогда же старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский пояснял, что разумнее всего молодым специалистам постараться следовать по тому пути, который они для себя выбрали раньше. — То есть если человек собирался быть инженером, но видит, что сейчас сверхприбыльна доставка суши, не стоит все свои предыдущие планы выбрасывать и идти работать в доставку суши и строить карьеру там, — поясняет Лев Львовский. — Да, по всем прогнозам, это будет достаточно масштабный экономический кризис, рецессия суровая, но это ведь не навсегда. Через какое-то время мы из него выйдем.

Пишите сопроводительные письма

— Сопроводительное письмо составляется под определенную вакансию, 1 вакансия — 1 сопроводительное, и оно должно быть адресное. Можете начать с простых фраз вроде «Меня заинтересовала эта вакансия», но дальше следует пояснить, почему именно. Например, «хочу развиваться в этом направлении, читал вот такие книги, чтобы углубиться в тему». Это покажет работодателю, что вы действительно мотивированы и определились с будущей профессией.





Как правило, больше всего привлекают внимание сопроводительные письма, которые максимально соотносятся с описанием вакансии. Кандидат оперирует теми же словами, что есть в вакансии, тем самым демонстрируя, как его навыки соотносятся с требованиями. При этом письмо должно дополнять ваше резюме, не дублируйте информацию.

В моей практике кандидаты чаще используют стандартные письма, шаблоны которых есть в интернете. Но шаблоны никогда не помогут вам раскрыться, а лишь обезличат. Шансы выше у кандидата, который изучит описание вакансии и покажет это в письме.

И главное, будьте честными перед собой и перед вашим будущим партнером. Не стоит писать в письме, что у вас есть опыт, если его еще нет.

По результатам опрос а Исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY, повлиять на решение нанимателя пригласить на собеседование соискателя без опыта действительно могут: максимальное совпадение компетенций из резюме соискателя с требованиями, указанными в вакансии (это отметили важным 57,55% опрошенных нанимателей);

грамотно составленное резюме, где указан какой-либо опыт работы (36,69% работодателей указали на это);

инициативность соискателя: он прикрепил сопроводительное письмо, связался с рекрутером напрямую (еще 29,50% от общего числа опрошенных). Также в числе важных факторов, влияющих на решение работодателя, оказались наличие фотографии в резюме, скорость реагирования соискателя на письма и звонки нанимателя, а также сроки, в которые необходимо закрыть вакансию.

Партнер проекта:

«Готовое резюме» — новый сервис от РАБОТА.TUT.BY. Если вы не знаете, как составить резюме, то обратитесь к эксперту за помощью. Практикующий HR-специалист проведет с вами первичное собеседование и подготовит резюме.

Партнер проекта:

«Готовое резюме» — новый сервис от РАБОТА.TUT.BY. Если вы не знаете, как составить резюме, то обратитесь к эксперту за помощью. Практикующий HR-специалист проведет с вами первичное собеседование и подготовит резюме.