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Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости
Источник материала: СТВ
Волонтеры нашли на стройке пони, который едва дышал. Добровольцы захотели помочь животному и дать ему второй шанс на счастливую жизнь.
Как
На стройке добровольцы встретились с работником, которого нанял владелец пони, чтобы убрать тело животного. Волонтеры не смогли с этим смириться, ведь пони ещё был жив. Они забрали млекопитающее себе и начали его выхаживать.
Лошадь была настолько ослабшей, что не могла стоять. Была использована капельница, чтобы помочь животному немного восстановить силы. В то же время млекопитающее лечили от язв, паразитов и инфекций.
Через несколько месяцев пони стало намного лучше, он начал нормально питаться. Постепенно у животного вновь отросла шерсть и появилась сверкающая грива.
Сейчас лошадь уже полностью восстановилась и весело гарцует по полям.
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Волонтеры нашли на стройке пони, который едва дышал. Добровольцы захотели помочь животному и дать ему второй шанс на счастливую жизнь. Как сообщает Bored Panda,...
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