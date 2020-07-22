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Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости

22.07.2020 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Волонтеры нашли на стройке пони, который едва дышал. Добровольцы захотели помочь животному и дать ему второй шанс на счастливую жизнь.

Как сообщает Bored Panda, волонтёры из Британского конного общества узнали, что в английском городе Дареме нужна помощь животному. Прибывшие люди ужаснулись тому состоянию, в котором находилась лошадь.

Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости
Фото: facebook.com/here4horses 

На стройке добровольцы встретились с работником, которого нанял владелец пони, чтобы убрать тело животного. Волонтеры не смогли с этим смириться, ведь пони ещё был жив. Они забрали млекопитающее себе и начали его выхаживать.

Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости
Фото: facebook.com/here4horses 

Лошадь была настолько ослабшей, что не могла стоять. Была использована капельница, чтобы помочь животному немного восстановить силы. В то же время млекопитающее лечили от язв, паразитов и инфекций.

Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости
Фото: facebook.com/here4horses 

Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости
Фото: facebook.com/here4horses 

Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости
Фото: facebook.com/here4horses 

Через несколько месяцев пони стало намного лучше, он начал нормально питаться. Постепенно у животного вновь отросла шерсть и появилась сверкающая грива.

Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости
Фото: facebook.com/here4horses 

Сейчас лошадь уже полностью восстановилась и весело гарцует по полям.

Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости
Фото: facebook.com/here4horses 

Кстати, месяцем ранее мы рассказывали о том, как в зоопарке приютили больного льва. Животному сделали операцию, и сейчас хищник идёт на поправку – здесь подробнее.

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Волонтеры нашли на стройке пони, который едва дышал. Добровольцы захотели помочь животному и дать ему второй шанс на счастливую жизнь. Как сообщает Bored Panda,...
 
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