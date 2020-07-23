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В Токио открылся новый бассейн для медуз
Источник материала: ОНТ
В токийском аквариуме открылся новый бассейн для медуз.
И этот аттракцион опровергает утверждение, что бесконечно можно смотреть на три вещи. Теперь понятно – еще и на танец медуз, который буквально гипнотизирует. Панорамным видом можно полюбоваться, заранее купив билет на определенный день и время. Так в аквариуме хотят избежать большого скопления людей. Но это лишь добавляет магии.
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В токийском аквариуме открылся новый бассейн для медуз. И этот аттракцион опровергает утверждение, что бесконечно можно смотреть на три вещи. Теперь понятно –...
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