В Токио открылся новый бассейн для медуз

Источник материала: ОНТ

В токийском аквариуме открылся новый бассейн для медуз.

И этот аттракцион опровергает утверждение, что бесконечно можно смотреть на три вещи. Теперь понятно – еще и на танец медуз, который буквально гипнотизирует. Панорамным видом можно полюбоваться, заранее купив билет на определенный день и время. Так в аквариуме хотят избежать большого скопления людей. Но это лишь добавляет магии.

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