Мужчина копал траншею на придомовой территории и обнаружил снаряд

Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Барановичского РОВД поступило сообщение о найденном боеприпасе в деревне Столовичи.





Мужчина рассказал, что он копал траншею на придомовой территории для дальнейшей заливки фундамента и наткнулся на взрывоопасный металлический предмет.

На место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Территорию, где обнаружили снаряд, оперативно перекрыли и обследовали. Других боеприпасов не обнаружено.

По оценке специалистов, найденный объект является артиллерийским снарядом 75 мм времен Великой Отечественной войны.