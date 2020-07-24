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Мужчина копал траншею на придомовой территории и обнаружил снаряд

24.07.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Барановичского РОВД поступило сообщение о найденном боеприпасе в деревне Столовичи.

Мужчина копал траншею на придомовой территории и обнаружил снаряд

Мужчина рассказал, что он копал траншею на придомовой территории для дальнейшей заливки фундамента и наткнулся на взрывоопасный металлический предмет.

На место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Территорию, где обнаружили снаряд, оперативно перекрыли и обследовали. Других боеприпасов не обнаружено.

По оценке специалистов, найденный объект является артиллерийским снарядом 75 мм времен Великой Отечественной войны.

 
 
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  В дежурную часть Барановичского РОВД поступило сообщение о найденном боеприпасе в деревне Столовичи. Мужчина рассказал, что он копал траншею на придомовой...
 
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