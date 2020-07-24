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Президентская кампания Лукашенко: вместо встреч с народом - силовики и чиновники

24.07.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко боится встречаться с простыми людьми и проводит свою шестую президентскую кампанию в кругу чиновников и силовиков.

Это лишь подтверждает его крайне низкий рейтинг в обществе, из-за чего он может только надеяться на фальсификацию итогов выборов, что могут ему обеспечить только чиновники, и подавление массовых протестов силовиками. Вот и ездит по воинским частям или встречается с так называемыми "активами". 

Как передает БелТА, сегодня Лукашенко отправился в 5-ю отдельную бригаду специального назначения, дислоцирующуюся в Марьиной Горке.
  


Командующий силами спецопераций Вадим Денисенко доложил об организационно-штатной структуре и основных задачах бригады, затем, по официальной версии, Лукашенко познакомили с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды подразделений специального назначения. 

Лукашенко поинтересовался, насколько удобная форма и осмотрел стрелковое вооружение, которое используют отряды спецназначения: пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, гранатометы и ракетную установку. 
 
 
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Лукашенко боится встречаться с простыми людьми и проводит свою шестую президентскую кампанию в кругу чиновников и силовиков.
 
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