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Дональд Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы вандалам, которые оскверняют правительственные здания

28.07.2020 10:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дональд Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы вандалам, которые оскверняют правительственные здания

Президент США пригрозил уголовным наказанием протестующим, которые оскверняют правительственные здания, информирует ТАСС.

По данным Министерства внутренней безопасности США, демонстранты, собравшиеся у здания федерального суда в Портленде вечером 20 июля, аэрозольными баллончиками разрисовали стены. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Также президент США напомнил об указе от 26 июня, которые предусматривает длительные тюремные сроки для вандалов.

Фото: © AP Photo/Jacquelyn Martin 


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Президент США пригрозил уголовным наказанием протестующим, которые оскверняют правительственные здания, информирует ТАСС. По данным Министерства внутренней...
 
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