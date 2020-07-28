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Дональд Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы вандалам, которые оскверняют правительственные здания
Источник материала: ОНТ
Президент США пригрозил уголовным наказанием протестующим, которые оскверняют правительственные здания, информирует
По данным Министерства внутренней безопасности США, демонстранты, собравшиеся у здания федерального суда в Портленде вечером 20 июля, аэрозольными баллончиками разрисовали стены. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
Также президент США напомнил об указе от 26 июня, которые предусматривает длительные тюремные сроки для вандалов.
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Президент США пригрозил уголовным наказанием протестующим, которые оскверняют правительственные здания, информирует ТАСС. По данным Министерства внутренней...
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