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Министр информации Игорь Луцкий: на выборах нужно руководствоваться не эмоциями, а заботой о будущем

28.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В период избирательной кампании нужно руководствоваться не эмоциями, а заботой о будущем. Такое мнение высказал Министр информации Игорь Луцкий во время поездки в Витебск.

Министр информации Игорь Луцкий: на выборах нужно руководствоваться не эмоциями, а заботой о будущем
Министр информации Игорь Луцкий.Фото: Дом прессы.
 

Игорь Луцкий также поделился своим видением текущей ситуации в стране:

– Впервые на людей оказывается сильное информационное давление. Если дойдет до уличных разборок, то страна может потерять все, что создано за годы независимости. Думаю, куда важнее стабильность, спокойствие, открытие поликлиник, детских садов и школ – нужно думать о том, что будет завтра, как будут жить наши дети.

По материалам Дома прессы.


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Теги: Витебск
 
 
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В период избирательной кампании нужно руководствоваться не эмоциями, а заботой о будущем. Такое мнение высказал Министр информации Игорь Луцкий во
 
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