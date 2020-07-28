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Для тех, кому надоела «скандинавия». Japandi - новый тренд в дизайне интерьера

28.07.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последние годы среди белорусов неизменно популярным остается скандинавский стиль. А совсем недавно в мире появился новый тренд — оформление интерьеров в стиле japandi, который уже начал распространяться и у нас. Что это за направление и есть ли у него будущее в Беларуси, рассказала дизайнер интерьеров Катерина Смольская.


Фото: medium.com
Катерина Смольская

Скандинавский стиль последние несколько лет был в тренде в первую очередь потому, что в отличие от старых советских интерьеров он вносит в пространство много света и воздуха. В наше вечное мрачное межсезонье это весьма актуально.

Но в конце 2019 года, на стыке двух интерьерных традиций, японской и скандинавской, появился новый стиль — джапанди (название происходит от сочетания слов japan и scandi).

Что общего у сканди и джапанди

От скандинавского стиля japandi взял эко-тематику: использование натуральных материалов, природную гамму интерьера — монохромные тона, всевозможные оттенки дерева и так далее. От японского стиля вобрал элегантную простоту и функциональность.


Фото: ianiko.com

Интерьеры в этом стиле больше практичны, чем визуально эффектны. В джапанди минимальное количество декора: каждый предмет декора играет свою важную роль, поэтому их немного и все они работают на общую визуальную историю.


Фото: ianiko.com

Отсутствие визуального шума в этих интерьерах для нас непривычно, но очень притягательно.


Фото: digsdigs.com

Фото: digsdigs.com

Для japandi характерны такие же элементы декора, как и для скандинавского стиля: живые растения, предметы ручной работы (например, плетеные корзины, панно в технике макраме) — вещи, сделанные руками человека, сделанные с эмоциями, с настроением, с душой.


Фото: italianbark.com

Отличия стилей

Главное отличие: интерьеры в стиле japandi более темные. Здесь уже нет белых стен, а присутствуют оттенки серого, сложного зеленого, охра, коричневые тона.

Второе отличие: скандинавский стиль более декоративный. В нем есть и меховые подушки, и плетеные коврики, и большое количество картин в ковровой развеске. А джапанди гораздо более лаконичный, и в этом его основная особенность.


Фото: medium.com

Japandi в Беларуси

Этот стиль к нам пока еще полноценно не пришел — пока он в пути. Но какие-то тенденции проявляются.


Фото: digsdigs.com

— Вряд ли большинство белорусов знает название этого стиля, но уже есть люди, которые неосознанно ему следуют. Это проявляется в том, когда клиент просит, чтобы было минимальное количество открытых полок, чтобы все было максимально скрыто и максимально функционально. И в этой лаконичной простоте в виде акцента запрашиваются темные стены и темный потолок, — говорит Катерина.


Фото: digsdigs.com

Она считает, что у этого стиля есть будущее, и в нашей стране он уже набирает обороты. Поэтому неудивительно, что фото интерьеров в стиле japandi все чаще можно увидеть в портфолио белорусских дизайнеров.

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Теги: Минск
 
 
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Дизайнер интерьера рассказала о новом стиле джапанди: о его плюсах, а также отличиях и сходстве со скандинавским стилем.
 
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