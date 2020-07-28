ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минская милиция предупреждает о новой опасности при снятии денег в банкоматах

28.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Столичные оперативники по борьбе с киберпреступлениями изъяли в одном из банкоматов Минска шиммер, запрещенное устройство, пришедшее на смену скиммерам, сообщили в МВД.




Шиммер –механизм, считывающий данные с чипа и магнитной полосы банковской карты. Полученная информация используется для клонирования магнитной полосы карты.

"Запрещенный механизм обнаружили в картприемнике АТМ утром 27 июля. Устройство выглядит как тонкая "прокладка", которая располагается между чипом на карте и считывающим устройством в банкомате или терминале", - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Также на корпусе банкомата милиционеры нашли скрытую видеокамеру, которая записывала пин-код, вводимый пользователем АТМ.

У оперативников имеются сведения как минимум о трех местах, где были совершены компрометации данных карт в банкоматах на территории Минска, отметила представитель МВД.

Управление "К" рекомендует не хранить все средства на одной платежной карте, выбирать банкоматы, расположенные внутри офисов банков или в точках, оборудованных системами видеонаблюдения, пользоваться услугой СМС-оповещения.

В случае, если составная часть АТМ отвалилась, либо банкомат "зажевал карту", необходимо сообщить об этом в контактный центр банка, а также правоохранителям по номеру 102.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичные оперативники по борьбе с киберпреступлениями изъяли в одном из банкоматов Минска шиммер, запрещенное устройство, пришедшее на смену скиммерам, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
RIPE NCC и HostFly.by рассказали о переходе на интернет нового поколения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Кобринский вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика