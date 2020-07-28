Минская милиция предупреждает о новой опасности при снятии денег в банкоматах













Шиммер –механизм, считывающий данные с чипа и магнитной полосы банковской карты. Полученная информация используется для клонирования магнитной полосы карты.





"Запрещенный механизм обнаружили в картприемнике АТМ утром 27 июля. Устройство выглядит как тонкая "прокладка", которая располагается между чипом на карте и считывающим устройством в банкомате или терминале", - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Также на корпусе банкомата милиционеры нашли скрытую видеокамеру, которая записывала пин-код, вводимый пользователем АТМ.





У оперативников имеются сведения как минимум о трех местах, где были совершены компрометации данных карт в банкоматах на территории Минска, отметила представитель МВД.





Управление "К" рекомендует не хранить все средства на одной платежной карте, выбирать банкоматы, расположенные внутри офисов банков или в точках, оборудованных системами видеонаблюдения, пользоваться услугой СМС-оповещения.





В случае, если составная часть АТМ отвалилась, либо банкомат "зажевал карту", необходимо сообщить об этом в контактный центр банка, а также правоохранителям по номеру 102.



