ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Коссово и Ружаны: как реконструкция изменила красивейшие дворцы Беларуси

28.07.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Родовые имения Сапег и Пусловских постепенно возвращаются к жизни. В ружанском дворце по чертежам саксонского архитектора Яна Самуэля Беккера восстанавливают старинный театр. А в резиденции графов Пусловских приступили к реставрации легендарного Бального зала.

Коссово и Ружаны: как реконструкция изменила красивейшие дворцы Беларуси

Ружаны и Коссово – обязательные для посещения городки Брестчины. Здесь можно увидеть небывалые по масштабам резиденции Сапег и Пусловских. А в последнее время – и понаблюдать за их реконструкцией.

Коссово и Ружаны: как реконструкция изменила красивейшие дворцы Беларуси

На восточном – театральном – корпусе Ружанского дворца реставрация продолжается уже несколько лет. Здесь укрепили фундамент, кладку и основные стены. Строители возвели крышу и занимаются отделкой фасада.

Коссово и Ружаны: как реконструкция изменила красивейшие дворцы Беларуси

В правой части восточного корпуса будет воссоздан придворный театр, каким его задумал саксонский архитектор Ян Самуэль Беккер. Восстановят его по сохранившимся в архивах чертежам знаменитого немецкого зодчего.

Коссово и Ружаны: как реконструкция изменила красивейшие дворцы Беларуси

После второго этапа реконструкции в левой части здания, где исторически располагался ипподром, откроют кафе и гостиничные номера. Сейчас же любителям старины наверняка придется по вкусу идея зарегистрировать брак в присутствии Льва Сапеги и получить из его рук привилей с вислой печатью.

В коссовском имении Пусловских уже можно посетить два выставочных зала с экспозицией об истории местечка и дворца. Здесь открылась гостиница на пять номеров и ресторан, который пока не функционирует из-за пандемии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Родовые имения Сапег и Пусловских постепенно возвращаются к жизни. В ружанском дворце по чертежам саксонского архитектора Яна Самуэля Беккера восстанавливают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Пресняков выступит в Минске в конце зимы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Кобринский вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика