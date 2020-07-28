Коссово и Ружаны: как реконструкция изменила красивейшие дворцы Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Родовые имения Сапег и Пусловских постепенно возвращаются к жизни. В ружанском дворце по чертежам саксонского архитектора Яна Самуэля Беккера восстанавливают старинный театр. А в резиденции графов Пусловских приступили к реставрации легендарного Бального зала.





Ружаны и Коссово – обязательные для посещения городки Брестчины. Здесь можно увидеть небывалые по масштабам резиденции Сапег и Пусловских. А в последнее время – и понаблюдать за их реконструкцией.





На восточном – театральном – корпусе Ружанского дворца реставрация продолжается уже несколько лет. Здесь укрепили фундамент, кладку и основные стены. Строители возвели крышу и занимаются отделкой фасада.





В правой части восточного корпуса будет воссоздан придворный театр, каким его задумал саксонский архитектор Ян Самуэль Беккер. Восстановят его по сохранившимся в архивах чертежам знаменитого немецкого зодчего.





После второго этапа реконструкции в левой части здания, где исторически располагался ипподром, откроют кафе и гостиничные номера. Сейчас же любителям старины наверняка придется по вкусу идея зарегистрировать брак в присутствии Льва Сапеги и получить из его рук привилей с вислой печатью.

В коссовском имении Пусловских уже можно посетить два выставочных зала с экспозицией об истории местечка и дворца. Здесь открылась гостиница на пять номеров и ресторан, который пока не функционирует из-за пандемии.