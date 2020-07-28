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На трассе М-6 18-летний парень на электросамокате попал под авто. Он с тяжелыми травмами в больнице

28.07.2020 13:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Восемнадцатилетний парень на электросамокате попал под колеса автомобиля. ДТП произошло вечером 27 июля на 250 км автодороги М-6 Минск-Гродно-граница Республики Беларусь. Как сообщает Следственный комитет, молодой человек получил тяжелые травмы.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

27 июля на 250 км автодороги М-6 33-летний мужчина, управляя автомобилем Citroen С8, совершил наезд на 18-летнего парня, двигавшегося в попутном направлении на электросамокате.

В результате ДТП парень получил тяжкие телесные повреждения, он доставлен в больницу.

Следователями осмотрено место происшествия, назначены необходимые экспертные исследования. Установлено, что молодой человек двигался по проезжей части и не был обозначен световозвращающими элементами.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего УСК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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ДТП произошло вечером 27 июля на 250 км автодороги М6 «Минск-Гродно-граница Республики Беларусь».
 
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