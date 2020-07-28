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Экотропу в Чижовке продлят до кольцевой
Источник материала: СТВ
Минск – это не каменные джунгли. Парки и скверы у дома – привычная картина, а вот экотропы – уголок нетронутой природы – новинка, которая появляется в районах.
Александр Сурмач, директор ГП «Зеленстрой Заводского района г. Минска»:
Заводской, хоть и считается одним из самых промышленных, в этом плане – лидер, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Александр Сурмач:
Не куда-то ехали за город, а могли спокойно, в шаговой доступности, из дома выйти, прогуляться, подышать, набраться сил, подумать и приятно провести время.
Когда-то раньше здесь ничего подобного не было, была заброшенная территория, администрация района проводила здесь ежегодные субботники, и сюда нога человека просто не ступала. И вот родилась идея для того, чтобы здесь было красиво, у города попросили денег на экотропу.
Чтобы дали денег, нам нужна идея. Это место было выбрано неслучайно, потому что оно находится между спальной частью района и между промышленной частью района. И вот, дабы оградить людей от различных выхлопов, и река здесь протекает, и живности много – вот родилась идея создания экотропы.
Прибавилось отдыхающих очень много – вся Чижовка выходит сюда.
Сам с семьёй сюда приезжал, друзья, родные, близкие, когда открытие было и после этого, звонили, спрашивали, где, что, чего, сориентировать, для того чтобы поехать, погулять, посмотреть. Потому что такой экотропы в городе на данный момент нет. Она у нас первая, пилотная. И она очень получилась великолепно. Люди местные, которые здесь прожили всю свою жизнь, когда её строили, когда её открывали, люди просто подходили, благодарили: «Спасибо, я 30 лет здесь живу, а вот вы это сделали».
Теперь наравне со столичным зоопарком – это самое любимое место жителей Чижовки. Ведь жить красиво хочется не только в центре.
Минчане:
Очень хорошее, красивое. Дети здесь отдыхают, им нравится. Здесь раньше ничего не было, это Чижовка. А сейчас это красивый район, здесь зелень, природа.
Теперь главное – сохранить эту красоту, строить планы на будущее и гордится достижениями большого города, того Минска, который выстоял в самые сложные годы, столицы независимой страны.
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Минск – это не каменные джунгли. Парки и скверы у дома – привычная картина, а вот экотропы – уголок нетронутой природы – новинка, которая появляется в районах. ...
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