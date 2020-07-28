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В Быхове отметили День военно-морского флота

28.07.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В Быхове, городе на Днепре, 26 июля, традиционно отметили День военно-морского флота.

В Быхове отметили День военно-морского флота

 Накануне праздника ветераны-моряки и военнослужащие морской авиации в отставке собрались у мемориала Морской славы возле районного историко-краеведческого музея. Открыли торжественное мероприятие руководитель районной организации РОО «Белорусский союз военных моряков» Александр Терешко, полковник морской авиации в отставке, кавалер ордена Красной Звезды Александр Баранов и коренной быховчанин, капитан 2-го ранга в отставке, который сегодня живет и трудится в столице Российской Федерации, городе-герое Москве — Владимир Седов.

В Быхове отметили День военно-морского флота

 

Александр Баранов кратко поведал историю 57-ой Краснознаменной морской ракетоносной авиационной дивизии, напомнив о подвигах и славе белорусов, проявленных в годы Великой Отечественной войны и в мирное время. Он пожелал ветеранам-морякам крепкого здоровья, благополучия и удачи, то есть семь футов под килем.

В Быхове отметили День военно-морского флота

Владимир Седов также поздравил своих флотских  братьев с профессиональным праздником, а бывшему главному корабельному старшине Владимиру Бурдову вручил фотографию с дарственной подписью Героя Российской Федерации Владимира Макеева. Этот снимок, кстати, был сделан еще в начале 90-х годов прошлого столетия на Северном полюсе. Моряк-быховчанин Бурдов некогда служил под началом сегодняшнего контр-адмирала Макеева в отставке на советской атомной подводной лодке К-253.

В Быхове отметили День военно-морского флота

Бывшему старшему матросу Александру Ерощенко он подарил на память фотографии тяжелых авианесущих крейсеров ВМФ СССР «Киев» и «Баку», на которых тот когда-то заступал на боевое дежурство.

В Быхове отметили День военно-морского флота

Ветераны-моряки и военнослужащие морской авиации возложили цветы к мемориалу Морской славы, почтили память ушедших из жизни минутой молчания. После посетили в микрорайоне Быхов-1 памятный мемориал — советский фронтовой бомбардировщик СУ-24М и стелу-памятник с символической надписью: «Верным сынам Отчизны, мужеству, героизму авиаторов Смоленской дивизии, павшим за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В Быхове отметили День военно-морского флота

Праздничное мероприятие продолжилось в центре культуры, народного творчества и ремесел. Здесь к своим боевым товарищам обратился подполковник в отставке, бывший командир 2-й авиационной эскадрильи 240-го полка 57-й Краснознаменной морской ракетоносной авиационной дивизии Александр Семенов. По его словам, уже во второй половине 18 века российский военно-морской флот занимал третье место в мире по количеству боевых кораблей. Мастерство и тактика ведения боя на море постоянно совершенствовалась. Благодаря этому, русские моряки одерживали много побед в сражениях с врагом.

В Быхове отметили День военно-морского флота

Продолжил Советский флот свои героические традиции и в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Надводные и подводные корабли, морская авиация и береговые части громили фашистов на воде, на суше и в небе.

«Следует сказать, что в отличие от ВВС Красной Армии, морская авиация в первый день войны практически не понесла потерь», — отметил ветеран-авиатор. И напомнил, что аэродром на северо-западе Быхова являлся одним из старейших в истории авиации. Аэропланы здесь начали подниматься в воздух еще в Первую мировую войну. В 1914 году посадочную площадку здесь распланировал русский военный летчик Петр Нестеров.

В Быхов с января 1951 года на аэродром перебазировалась тяжелая бомбардировочная авиадивизия на самолетах ТУ– 4.Позже дивизия получила новую технику, ракетные комплексы, самолеты ТУ –16К –10, а затем ТУ –22М2 и ТУ –22М3.

В Быхове отметили День военно-морского флота

После распада СССР, дивизия 25 декабря 1991 года перебазировалась на аэродром Североморск–3 и влилась в состав Северного флота. К сожалению, сегодня аэродром утрачен. Но сохранен военный городок, переоснащено и используется множество зданий. А бывший гарнизон давно преобразован в микрорайон Быхов-1.

Ветеранов 57-й МРАД, подводного и надводного флота поздравил с праздником заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов, подчеркнув, что моряки всегда были примером чести, мужества и отваги. И сегодня, находясь в отставке, они вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие города и района, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, увековечиванием памяти советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Виктору Агнетову капитан 2-го ранга в отставке Владимир Седов подарил пилотку ВМФ. А завершилось торжество тематической концертной программой «Синяя вечность».

 
 
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В Быхове, городе на Днепре, 26 июля, традиционно отметили День военно-морского флота.  Накануне праздника ветераны-моряки и военнослужащие морской авиации в
 
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