76 лет со дня освобождения Бреста. Послевоенное восстановление таможни

Источник материала: Виртуальный Брест

28 июля исполняется 76 лет со дня освобождения г. Бреста от немецко-фашистских захватчиков. После более трехлетней оккупации советские войска освободили Брест в конце июля 1944 г. Это событие стало символом его возрождения и независимости.





В день памятной для тысячелетнего Бреста даты рассказываем, как в послевоенное время возобновляла свою деятельность Брестская таможня.

Многие здания и сооружения освобожденного Бреста были разрушены. Оккупанты вывезли из города оборудование фабрик и мастерских.

Немецкими саперами взорваны все мосты и значимые предприятия. Военные специалисты инженерных подразделений Красной армии с привлечением местного населения за пять дней восстановили стратегический железнодорожный мост через реку Буг. Возобновил работу и железнодорожный узел.





Восстановление деятельности таможни в крупнейшем железнодорожном и важном узле автодорог, расположенном у государственной границы с Польшей, имело для Советского Союза важное значение. Еще гремели бои за освобождение от фашизма европейских стран, а в Москве был подписан приказ Народного комиссариата внешней торговли от 27 октября 1944 г. №376-л о назначении начальником Брестской таможни Жарова Михаила Николаевича. Ему предстояло в короткий срок возобновить функционирование таможни, работа которой была прервана войной.





4 ноября 1944 г. своим первым приказом Михаил Жаров определяет первостепенные задачи: «…Призываю имеющемуся в наличии и вновь принимаемому составу работников таможни приложить максимум энергии и личной инициативы в деле организации таможни. Надеюсь, что общими усилиями работников таможни на основе социалистического соревнования и ударничества нам удастся в короткий срок преодолеть все трудности организационного периода и в ближайшее же время наладить работу таможни и тем самым на деле доказать наше умение и готовность быть лучшими…).





В архиве Брестской таможни имеется документ, свидетельствующий об ущербе, понесенном таможней в годы войны.

Главным таможенным управлением Народного комиссариата внешней торговли СССР в Брест направляются сотрудники, имеющие опыт таможенной работы. Среди них Алексей Клочихин – назначен старшим инспектором-начальником таможенного поста при КПП-2, который получает право второй подписи на таможенных документах (В соответствии с Таможенным кодексом Союза ССР и приказами ГТУ НКВТ таможенные посты в то время устанавливались как ГТУ, так и определялись начальником таможни и формировались в местах проведения таможенного контроля). Николай Арончиков, Виктор Чернов, Василий Сарычев зачислены в штат таможни контролерами с окладом 650 рублей в месяц (контролер – низшая должность в таможенных органах, далее идет инспектор и старший инспектор), Иван Лысенко – заместителем начальника таможни с окладом 1600 рублей, а Александр Дьячков и Михаил Артемьев - инспекторами с окладом 1000 рублей в месяц. Из сотрудников довоенной таможни в ней остались Николай Шинкевич и Кирилл Демьянишин.

1 декабря 1944 г. для осуществления таможенных операций по оформлению транспорта военнослужащих и переселенцев был организован временный таможенный пост при КПП-3 (Мост у Буга)(в настоящее время РПТО «Варшавский мост»). Ответственной за работу поста была назначена Чистова Н.С., а с 18 декабря 1944 г. – инспектор Дьячков А.И. С 9 февраля 1945 г. Дьячков А.И. был призван в ряды РККА, а ему на смену с 15 февраля 1945 г. прибыл из Владивостокской таможни старший инспектор Павлов А.П.

Пропуск военнослужащих и иных пассажиров проводился и в аэропорту (КПП-4). Ответственным за его работу по совместительству был Алексей Клочихин. На станции Высоко-Литовск с назначением ответственного заместителя начальника таможни Лысенко И.Я. сформирован таможенный пост по оформлению пассажирских составов с военнослужащими, переселенцами и другими пассажирами. (Переселенцами являлись этнические поляки, которым давалась возможность выехать на ПМЖ в Польшу, либо белорусы, которые переезжали из Польши в СССР. Они назывались репатриантами.) Шуракова Е.Г. была ответственной за таможенный контроль военнослужащих, переселенцев и пассажиров автотранспортных средств, следующих на КПП-3 12-го погранотряда (в настоящее время – район населенного пункта Макарово Каменецкого района). С 15 февраля 1945 г. ответственным за работу сотрудников таможни на станции Высоко-Литовск назначен контролер Никонов П.Н., которому также вменялось в обязанности наблюдение за постом при КПП-3 вблизи деревни Макарово.

Большое внимание в таможне уделялось профессиональному обучению работников. 22 марта 1945 г. был издан приказ по таможне за подписью Жарова М.Н. «…Организовать при таможне кружок по изучению таможенного дела согласно утвержденной Главным таможенным управлением программе. Ответственность за проведение техминимума возлагается на заместителя начальника таможни Лысенко И.Я.»

Занятия проводились без отрыва от работы три раза в неделю. Обязательным условием была проверка знаний по пройденным разделам со сдачей зачетов по пятибалльной системе оценок. Пропуск занятий без уважительных причин рассматривался как нарушение трудовой дисциплины. Результаты проверки знаний отражались в приказах.





Прошло менее полугода с момента восстановления Брестской таможни, как по результатам социалистического соревнования, проводимого между таможнями СССР, она была удостоена третьего места за работу в первом квартале 1945 г.





Такое решение принимала комиссия Главного таможенного управления и ЦК профсоюза работников Народного комиссариата внешней торговли. За высокие достижения в труде сотрудники по приказу начальника таможни премировались, было поощрено 12 человек. «…призываю работников Брестской таможни равняться на лучших людей нашего коллектива, отмеченных в настоящем приказе, и во втором квартале добиться ещё лучших показателей в производственной и общественной жизни коллектива…). А уже по итогам работы за второй квартал 1945 г. таможня заняла второе место. Третьего места она была удостоена и по итогам третьего квартала 1945 г.

8 мая 1945 г. старший инспектор Клочихин А.Н. решением ГТУ назначается заместителем начальника Наушкинской таможни. 13 июня 1945 г. он направляется к новому месту службы.

Приказом НКВТ СССР 10 августа 1945 г. №470-я начальником Брестской таможни назначен Балод Ян Юлиусович, который вступил в должность с 13 октября 1945 г.

В мае 1946 г. в штате таможни числилось 45 человек. В то время таможни в зависимости от характера и объема их работы, делились на три класса: первый, второй и третий. Наиболее крупный масштаб работы выполняли таможни первого класса, к которому относились 12 таможен СССР, включая Брестскую. Гродненская и Берестовицкая относились к таможням второго класса. Ягодинская была таможней третьего класса. Отнесение таможен к тому или другому классу определялось приказом министра внешней торговли.

После Октябрьской революция была установлена монополия государства во внешней торговле. В соответствии с Таможенным кодексом СССР от 1928 г. управление таможенным делом на всей территории Союза ССР принадлежит Народному комиссариату внешней торговли, осуществляющему эту задачу через Главное Таможенное Управление. Одной из задач таможенных органов было выполнение контрольно-инспекторских функций (КИФ). Они включали в себя наряду с проверкой правильности документов на экспортно-импортные грузы и контроль тары, упаковки, грозящей порче или хищению при следовании груза, выявление неисправностей в транспортировке грузов, соблюдении своевременной отправки грузов к месту назначения, недопущение простоев транспорта и поступления бракованных либо испорченных товаров. Таможням надлежало не пропускать без должного реагирования ни одного дефекта по внешнеторговому грузообороту. При выявлении дефектов составлялись акты и осуществлялся контроль за устранением недостатков. Исполнение КИФ таможенными органами давало государству большой экономический эффект и позволяло сокращать валютные потери.





Брестские таможенники также занимались оформлением товаров репатриантов в ходе массового переселения поляков в Польшу. Таможенный досмотр имущества был сплошной и производился на железнодорожных станциях Брест-Западный, Брест-Восточный, Брест-Полесский, Брест-Центральный, станции Высоко-Литовск. Существовали ограничения по вывозу советских рублей и облигаций, изделий из драгоценных металлов и культурных ценностей.









Из воспоминаний старейшего таможенника Круковича А.Г., который в первые послевоенные годы входил в состав комиссии по репатриации, регулярно выявлялись скрытые от контроля ценности: золотые монеты царской чеканки, столовое серебро и советская валюта. На въезд в СССР следовали поезда и автотранспорт с военнослужащими из освобожденных советскими войсками стран Европы. Спустя какое-то время через Брест стали ходить и первые пассажирские составы. Законодательством определялись нормы ввоза и вывоза товаров.

В послевоенное время таможенники сначала разместились в одном из подвальных помещений вокзала, а с ноября 1946 г. заняли две небольшие комнаты на первом этаже вокзала станции Брест-Центральный. Для оформления пассажиров в здании вокзала был выделен досмотровый зал, который назывался ревизионным (в настоящее время там размещается ресторан).

Под управление Брестской таможни горсовет предоставил здание по улице К. Маркса, 4, там же было оборудовано специальное хранилище для конфиската. В этом здании работала администрация до 1956 г.





Большое внимание ГТУ и руководством таможни уделялось вопросам повышения качества таможенного оформления. Организовывались проверки работы структурных подразделений. О выявляемых недостатках свидетельствуют приказы по таможне, в которых анализируются причины и условия, способствовавшие нарушениям. Все больший акцент делается на личностные факторы сотрудников. Если в первый послевоенный год многим работникам таможни за допущенные ошибки в некоторых случаях делалось снисхождение из-за непродолжительного срока службы, то в дальнейшем после года работы сотрудник считался опытным и спрос с него повышался.

Наряду с соревнованиями между таможнями существовали и социалистические соревнования, проводившиеся между таможенными постами Советского Союза. В одном из приказов был отмечен Высоко-Литовский таможенный пост, завоевавший второе место в межтаможенном соревновании.





В июне 1947 г. начались регулярные занятия по изучению работниками таможни иностранных языков. Определялись списки сотрудников для изучения, а также место и время проведения занятий. Об этом издавался соответствующий приказ начальника таможни.

Отдельными приказами начальника таможни определялся порядок проведения форм таможенного контроля, учета товаров и взимания пошлин.





Вопросам информирования граждан о правилах провоза багажа и выполнения требований законодательства уделялось важное значение. Работникам таможни вменялось в обязанности информировать лиц, следующих через границу об особенностях декларирования товаров всеми доступными способами.

Знаковые даты в жизни страны всегда отмечались в таможне различными мероприятиями. Наряду с участием в городских митингах и шествиях коллектив таможни включался в соревнования и старался прийти к праздничной дате с высокими трудовыми достижениями. Важным элементом было моральное и материальное стимулирование. В таможне с участием руководства и представителей общественных организаций – профсоюзного и партийного комитетов – определялись отличники и ударники.

При работе в праздничные дни издавался приказ о назначении ответственных руководителей с закреплением их за определенными подразделениями.

















В 1947 г. Брестская таможня по итогам работы за четвертый квартал впервые заняла первое место в социалистическом соревновании. Нужно отметить, что передовые позиции в системе ГТУ МВТ СССР таможня таможня занимала практически каждый год.









Преодолев большие послевоенные трудности, Брестская таможня вместе с пограничным городом сделала первые шаги на пути своего дальнейшего развития. В архиве Брестской таможни имеются уникальные документы, подробно рассказывающие о ее работе на протяжении восьми десятков лет. В ближайшее время мы продолжим рассказ о деятельности Брестской таможни в 50-е гг.