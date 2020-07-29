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Два грузовика столкнулись в Лепельском районе
Источник материала: Tut.by
Один из водителей пострадал при столкновении двух грузовиков в Лепельском районе,
Авария произошла рано утром 29 июля в деревне Боровка. По информации ГАИ, на одном из перекрестков столкнулись MAN под управлением 38-летнего мужчины и ГАЗ, за рулем которого находился 21-летний житель Лепеля.
В результате ДТП водитель ГАЗ получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП водитель ГАЗ получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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