Два грузовика столкнулись в Лепельском районе

Источник материала: Tut.by

Один из водителей пострадал при столкновении двух грузовиков в Лепельском районе, сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла рано утром 29 июля в деревне Боровка. По информации ГАИ, на одном из перекрестков столкнулись MAN под управлением 38-летнего мужчины и ГАЗ, за рулем которого находился 21-летний житель Лепеля.

В результате ДТП водитель ГАЗ получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.