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Два грузовика столкнулись в Лепельском районе

29.07.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из водителей пострадал при столкновении двух грузовиков в Лепельском районе, сообщили в областной ГАИ.


Фото: ГАИ

Авария произошла рано утром 29 июля в деревне Боровка. По информации ГАИ, на одном из перекрестков столкнулись MAN под управлением 38-летнего мужчины и ГАЗ, за рулем которого находился 21-летний житель Лепеля.

В результате ДТП водитель ГАЗ получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

 
 
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В результате ДТП водитель ГАЗ получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
 
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