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Самодельную бомбу взорвали у здания судоходной компании в греческом Пирее
Источник материала: СТВ
Новости Греции. Мощный взрыв прогремел у входа в здание судоходной компании в греческом Пирее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Место происшествия оцеплено. Здесь работают правоохранители и пожарные.
По предварительным данным, в действие была приведена самодельная бомба. Её фрагменты были обнаружены в радиусе 5-6 метров от места детонации.
Полицейские занимаются сбором улик. Им предстоит установить, кто стоит за нападением.
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Новости Греции. Мощный взрыв прогремел у входа в здание судоходной компании в греческом Пирее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строению нанесен...
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