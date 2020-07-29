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Самодельную бомбу взорвали у здания судоходной компании в греческом Пирее

29.07.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Греции. Мощный взрыв прогремел у входа в здание судоходной компании в греческом Пирее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Самодельную бомбу взорвали у здания судоходной компании в греческом Пирее

Строению нанесен серьезный ущерб, однако люди в результате инцидента не пострадали.

Место происшествия оцеплено. Здесь работают правоохранители и пожарные.

По предварительным данным, в действие была приведена самодельная бомба. Её фрагменты были обнаружены в радиусе 5-6 метров от места детонации.

Самодельную бомбу взорвали у здания судоходной компании в греческом Пирее

Полицейские занимаются сбором улик. Им предстоит установить, кто стоит за нападением. 

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Новости Греции. Мощный взрыв прогремел у входа в здание судоходной компании в греческом Пирее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Строению нанесен...
 
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