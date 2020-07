В Турции обнаружена 1700-летняя статуя

Источник материала: ОНТ

В турецкой провинции Анталья, где ранее располагался древний город Перге, археологи обнаружили 1700-летнюю статую женщины эллинистического периода. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Находка состоит из двух частей: туловища и отломанной головы. Это первая скульптура, которую нашли в Перге в этом году. Раскопки возглавляет профессор археологии в Стамбульском университете Седеф Кокай Кепче.

Планируется, что найденную фигуру, которая датируется III веком нашей эры, разместят в Археологическом музее Антальи.

Сами раскопки в Перге начались в 1946 году и ведутся до сих пор. В 2009 году это место включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Republic Of Turkey Ministry Of Culture and Tourism

