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В Турции обнаружена 1700-летняя статуя

30.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Турции обнаружена 1700-летняя статуя

В турецкой провинции Анталья, где ранее располагался древний город Перге, археологи обнаружили 1700-летнюю статую женщины эллинистического периода. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Находка состоит из двух частей: туловища и отломанной головы. Это первая скульптура, которую нашли в Перге в этом году. Раскопки возглавляет профессор археологии в Стамбульском университете Седеф Кокай Кепче.

Планируется, что найденную фигуру, которая датируется III веком нашей эры, разместят в Археологическом музее Антальи.

Сами раскопки в Перге начались в 1946 году и ведутся до сих пор. В 2009 году это место включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Republic Of Turkey Ministry Of Culture and Tourism

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В турецкой провинции Анталья, где ранее располагался древний город Перге, археологи обнаружили 1700-летнюю статую женщины эллинистического периода. Об...
 
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