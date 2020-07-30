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Банкир Пугачёв рассказал Reuters о том, как Путин в 2007 году искал преемника

30.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Живущий во Франции российский бизнесмен Сергей Пугачёв, ранее входивший в "ближний круг" президента России Владимира Путина, однако впоследствии объявленный в России в розыск по уголовному делу, рассказал агентству Reuters свою версию того, как Путин с 2006 года пытался решить проблему "преемника" на посту президента.

Банкир Пугачёв рассказал Reuters о том, как Путин в 2007 году искал преемника
Вопрос передачи власти, по словам Пугачёва, входившего некогда в число богатейших людей России, занимал Путина как минимум с начала его второго президентского срока. Постепенно эта проблема стала для президента "главной головной болью". "Для Путина вопрос преемника "всегда был существенным личным стрессом. Он не собирался передавать кому-либо реальный контроль над страной", – приводит Reuters слова Пугачёва. Банкир утверждает, что Путин не хотел оставаться президентом, а видел себя в роли "отца нации" и неформального руководителя страны, но вопрос о надёжном преемнике на посту президента "всегда был большой проблемой".

По словам Пугачёва, летом 2007 года фаворитом в неформальной "гонке преемников" считался первый вице-премьер Сергей Иванов. Однако ряд людей из "ближнего круга" Путина начали интриговать против него, убеждая президента в том, что кандидатура Иванова опасна для его планов.

Пугачёв утверждает, что одним из главных противников кандидатуры Иванова был нынешний глава "Роснефти" Игорь Сечин. Ему якобы удалось убедить Путина в том, что тот не станет "послушным" преемником, а будет вести свою игру. После этого, как утверждает Пугачёв, Путин склонялся к тому, чтобы преемником стал тогдашний премьер-министр Виктор Зубков – который после года на посту президента ушёл бы в отставку, и Путин бы вернулся. От этой идеи в Кремле тоже отказались, и в итоге "преемником" стал Дмитрий Медведев. Пугачёв утверждает, что тот до последнего момента был уверен, что в 2012 году ему позволят баллотироваться на второй срок – однако Путин решил вернуться на пост президента.

По словам Пугачёва, Путин также давал ему поручение проконсультироваться с юристами относительно возможности баллотироваться в 2008 году на третий срок. Юристы во главе с Сергеем Шахраем посоветовали Путину изменить Конституцию, но тот не стал тогда этого делать.

Ни один из упомянутых в материале Reuters российских политиков не прокомментировал утверждения Пугачёва. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался их комментировать.

Пугачёв утверждает, что дружил с Путиным. В доказательство этого он недавно выложил в сеть фотографии из семейного архива, на которых, в частности, запечатлены дочери Владимира Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова в подростковом возрасте. Кремль годами скрывал подробности семейной жизни президента, изображения его дочерей практически никогда не публиковались.
Пугачёв в России объявлен в розыск за вывод средств из принадлежавшего ему Межпромбанка. Его активы на два милли да долларов арестованы. Недавно стало известно, что Гаагский международный арбитраж в Париже не будет рассматривать его иск о компенсации в 14,5 миллиардов долларов за активы, которые, по мнению бизнесмена, у него экспроприировали российские власти.
 
 
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Живущий во Франции российский бизнесмен Сергей Пугачёв, ранее входивший в "ближний круг" президента России Владимира Путина, однако впоследствии объявленный в...
 
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