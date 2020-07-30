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Боевики - кто они? Что известно о 33 задержанных в Беларуси россиянах

30.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

КГБ утверждает, что они бойцы «ЧВК Вагнера». Вот что удалось найти о них по открытым источникам

Боевики - кто они? Что известно о 33 задержанных в Беларуси россиянах
Фото: кадр из видео
Согласно сообщению агентства БелТА, в ночь на 29 июля под Минском задержаны «32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера», еще один задержан «на юге страны». Список с именами, фамилиями и датами рождения был обнародован. На данный момент в публикациях СМИ, открытых базах и социальных сетях “Ъ” обнаружил информацию о семи мужчинах с совпадающими данными. Писатель Захар Прилепин, воевавший в Донбассе, подтвердил, что в списке есть «два или три» бойца из его батальона. Материал дополняется по мере поступления новой информации.

Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г. р.

Человек с такими именем, фамилией и датой рождения числится в украинской базе «Миротворец». По данным базы, Геннадий Фетисов родился в Донецке (Украина). Является бывшим бойцом «Беркута» (спецподразделение МВД Украины, расформированное в феврале 2014 года). Командир взвода вооруженного формирования «Оплот» в ДНР. Позывной «Сова».

У человека с таким же именем, фамилией и датой рождения есть аккаунт «ВКонтакте». На странице указано, что Геннадий Фетисов учился в школе №101 (Донецк), затем в Донецком национальном техническом университете. Семейное положение — женат. Кроме того, в соцсети «ВКонтакте» есть еще один аккаунт под ником Геннадий Фетисов и статусом: «Кто мало хочет — тот дешево стоит. Я стремлюсь быть лучшим и никогда этого не скрывал!» На его странице есть фото в форме «Беркута», опубликованное в ноябре 2012 года, а несколько видеозаписей посвящены «Беркуту», «Оплоту» и политическим событиям на Украине.

Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г. р.

Человек с такими именем, фамилией и датой рождения числится в украинской базе «Миротворец». По данным сайта, Максим Кошман родился в городе Славянск (Донецкая область Украины). Участник вооруженного формирования специального назначения «Ольхон» (позывной «Коршун»), водитель-телефонист. Разыскивается по ст. 260 ч. 5 УК Украины («создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»).

Также по информации «Миротворца», зарегистрирован под псевдонимом МАКС в соцсети «Одноклассники». Кроме того, под ником «Макс Макс» имеет аккаунт «ВКонтакте», где есть несколько публикаций, посвященных ополченцам и военным действиям на Донбассе. В декабре 2018 года он получил «Георгиевский крест Донецкой народной республики», о чем написал: «Награда нашла меня сегодня… 2014 год, Горловка, очень дорога мне!»

Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г. р.

В августе 2005 года в газете «Тувинская права» была опубликована статья «Стал десантником и не жалеет» о старшем сержанте Игоре Шеломенцеве, который «служит по контракту в соединении специального назначения в должности командира отделения». В статье приводилась его биография:

«Служил срочную службу в воздушно-десантных войсках, после увольнения пробовал свои возможности в бизнесе, больше года работал частным предпринимателем в Читинской области, в 2002 году подписал первый контракт в Нерчинском военкомате Забайкалья, воевал в Чеченской республике против бандформирований, в 2005 году подписал новый контракт на 5 лет, имеет неплохое ежемесячное денежное довольствие, "на руки" получает почти 12 тыс. рублей, хорошим подспорьем являются и ежегодные солидные доплаты за особые условия и напряженность службы, которые позволяют содержать семью».

По данным «Картотека.ру», в 2010 году Шеломенцев Игорь Борисович был сооснователем общественной организации «Хапкидо будо карате Республики Бурятия», а в 2011-м — Федерации стилевого каратэ Республики Бурятия.

Человек с именем Шеломенцев Игорь Борисович и датой рождения, совпадающей с датой из списка БелТА, числится в украинской базе «Миротворец» как «российский наемник, старший сержант ВДВ, снайпер комотделения, разведчик» под позывным «Шел». В качестве места жительства указан город Улан-Удэ.

Такой же человек числится в «Сводном реестре боевиков и наемников, мобилизованных т.н. "военкоматами" на временно оккупированной территории Донецкой области (лето 2014 года)».

В базе «Миротворец» числится еще один Шеломенцев Игорь, но уже 18 августа 1980 года рождения. Здесь он записан как «российский военный преступник, террорист-инструктор». Указывается, что он кадровый военный спецназа РФ под позывным «Федор Михалыч». Зарегистрирован в сети «ВКонтакте». Подписан на группы «Сводки от ополчения Новороссии», «Партизаны Новороссии/ДНР/ЛНР», «РОССИЯ СПАСИ ДОНБАСС» (орфография и пунктуация сохранены).

Зайдуллин Рустем, 06.10.1974 г.р.

Человек по имени Зайдуллин Рустем Абузарович и с датой рождения, совпадающей с датой из списка БелТА, числится в украинской базе «Миротворец» как «российский наемник, внештатный сотрудник ГРУ РФ из "ЧВК Вагнера"». Там также 
сказано, что он «участвовал в боевых действиях на территории Украины».


По данным сайта башкирского регионального избиркома, Зайдуллин Рустем Абузарович 1974 года рождения родился в башкирском селе Гафурово. В 2012 году он баллотировался в депутаты муниципального района Туймазинский (Башкирия) и в депутаты Совета городского поселения города Туймазы от партии «Справедливая Россия». На тот момент он работал начальником отдела внутреннего контроля торгово-развлекательного комплекса «Иремель». Избран не был.

По данным «Картотека.ру», в 2016 году человек с таким же именем был соучредителем местной общественной организации ветеранов боевых действий «Серпантин» в том же Туймазинском районе Башкирии.

По информации “Ъ”, Рустем Зайдуллин — ветеран боевых действий на территории Чечни, со слов его знакомых, он служил в разведке, по гражданской специальности сварщик. В последнее время работал по командировкам, так как в Туймазах хорошей работы себе найти не мог. Планировал участвовать в организации предстоящей всероссийской переписи. Один из телефонов Рустема Зайдуллина, который оказался в распоряжении “Ъ”, вчера был заблокирован, второй не отвечал. Один из его знакомых сообщил, что безуспешно пытается связаться с Рустемом в последние три-четыре дня.

Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г. р.

Старший сержант Андрей Бакунович упоминался в публикации 2014 года «Российские снайперы в Таджикистане стреляли по монетам» газеты «Военно-промышленный курьер». В статье говорилось о занятиях по огневой подготовке снайперов 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Андрей Бакунович представлен как призер чемпионата Центрального военного округа по спортивной стрельбе, который поразил цель с первого раза. ТАСС позже сообщал, что стрельба тогда велась по пятирублевой монете со 100 м.

5 октября 2018 года Служба безопасности Украины назвала имена 11 белорусов, которые, по ее данным, воевали в «ЧВК Вагнера». В их числе был Андрей Бакунович. В украинские СМИ также попал рапорт 2015 года, где Андрея Бакуновича представляют к российскому ордену Мужества за «выполнение боевых задач» под Дебальцево, но его фамилия в списке зачеркнута.

В 2018 году белорусский телеканал «Белсат» опубликовал подробности его биографии: родился в Белоруссии, имеет гражданство и Белоруссии, и России, командир группы снайперов в «ЧВК Вагнера». По данным украинского сайта «Миротворец», Андрей Бакунович родился в белорусском городе Иванковичи, а прописан в городе Лянтор Тюменской области.

В октябре 2018 года «Белсат» снова упоминал фамилию Бакуновича в материале «Боевики ЧВК Вагнера приезжали в Беларусь и сделали тут новые документы». А в марте 2019 года он упоминался в заметке «КГБ ищет белорусских наемников из армии "повара Путина". Кто они?» издания «Белорусские новости».

В мае 2020 года Федеральное агентство новостей назвало фальсификацией доклад Панели экспертов ООН о присутствии российских ЧВК в Ливии. В качестве доказательства агентство привело «Справку о наличии или отсутствии судимости» Андрея Бакуновича, которую он лично получил в Смоленске в то время, когда якобы находился в Ливии.

В заметке приводились слова самого Бакуновича: «Я никогда не был в Ливии, на Луне, в ЧВК. Я ЧВК знаю одно, по фильмам,— "13 часов: Тайные солдаты Бенгази"».

Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г. р.

Человек с таким именем, фамилией и датой рождения упоминается в публикации издания «Политинфо» 2018 года «Криминальное чтиво ЧВК "Вагнера": убийцы, наркоманы и насильники на службе Путина». В заметке говорится, что он является механиком-водителем 4-й разведывательно-штурмовой роты (позывной «Фартовый») «ЧВК Вагнера». Личный номер — М-0483. Также, по данным издания, он «совершал мелкие кражи» и воевал в Донбассе.

Числится в украинской базе «Миротворец», его постоянным местом жительства там указана Пермь. Кроме того, по данным сайта судебного участка №3 Дзержинского судебного района г. Перми, человек с такой фамилией и инициалами в сентябре 2014 года был оштрафован на 1 тыс. руб. за вынос из магазина неоплаченного товара (мужские трусы, куртки и гольфы).

Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г. р.

Человек с такими именем, фамилией и датой рождения зарегистрирован в сети «Одноклассники». На его странице указано, что он окончил Камызякский сельскохозяйственный колледж, живет в Астрахани. Служил во внутренних войсках МВД России. Окончил Каспийский институт морского и речного транспорта. Состоит в группах «Добровольцы Донбасса», «Оружие и военная техника», «Слава богу что мы казаки!!!хутора Андреевский!!!» (орфография и пунктуация сохранены).

В последний раз заходил на страницу 31 мая 2020 года. Несколько репостов на его странице посвящены конфликту в Донбассе.

Сергеев Федор Михайлович числится в украинской базе «Миротворец» как «боевик НВФ», член Союза добровольцев Донбасса под позывным «Шипучий».


По данным корреспондента “Ъ”, житель Камызяка Астраханской области 33-летний Федор Сергеев в 2018 году был осужден за незаконное хранение и перевозку оружия. Камызякский районный суд признал, что в 2014 году он купил в Ростовской области 10 патронов калибра 5,45 мм для автомата Калашникова и на рейсовом автобусе привез в Камызяк. Дома у него следователи нашли 16 винтовочных патронов калибра 5,6 мм и «предмет, изготовленный по типу винтовки, являющийся пригодным для стрельбы неавтоматическим, нарезным, среднествольным, однозарядным, малокалиберным, огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом и оснащенным предметом, изготовленным самодельным способом по типу прибора бесшумной стрельбы». В марте 2018 года его задержали сотрудники ФСБ. Федор Сергеев признал вину, попросил рассмотреть дело в особом режиме и был приговорен к двум годам лишения свободы условно.
 
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КГБ утверждает, что они бойцы «ЧВК Вагнера». Вот что удалось найти о них по открытым источникам
 
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