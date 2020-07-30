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Природа устроила «диверсию» против забора на белорусско-литовской границе
Источник материала: Tut.by
Служба охраны государственной границы Литвы опубликовала видео, снятое камерой на неназванном участке белорусско-литовской границы 28 июля. В объектив попал внезапный ураган, который буквально за несколько секунд свалил на ограждение сразу несколько деревьев. Выглядит это очень эффектно: взгляните сами.
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