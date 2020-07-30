life:) запустил сервис по дистанционному подключению новых абонентов

Источник материала: Tut.by

life:) первым в Беларуси запустил сервис по дистанционному подключению новых абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Фото: TUT.BY

Оператор запускает продажи SIM-карт с возможностью самостоятельного подключения. Их можно купить в сетях гипермаркетов ГИППО, супермаркетов Белмаркет, авторизированных магазинов Xiaomi в Беларуси MI.BY, торговой сети «Электросила» и онлайн-гипермаркете amd.by. «Всего более 90 торговых точек. Стойки с SIM-картами life:) будут расположены в прикассовых зонах магазинов и бренд-зонах life:)», — говорят представители компании.

На SIM-карту заранее установлен тариф Шейк Мини стоимостью 5 руб\мес. Эта сумма зачислится на счет абонента. Тариф включает 300 минут во все сети и безлимит интернета. Активировать SIM-карту можно самостоятельно с помощью мобильного приложения life:) Регистрация. После подключения абонент может сменить тариф на любой другой.

Ранее life:) завершил тестирование сервиса дистанционного подключения новых абонентов и запускает проект в коммерческую эксплуатацию.

Цифровое решение разработала IT-компания оператора ― lifetech. Сервис позволяет идентифицировать абонента с помощью приложения, основываясь на биометрических технологиях. «Приложение использует алгоритмы машинного обучения, что гарантирует стопроцентную защиту персональных данных. Благодаря искусственному интеллекту происходит распознавание лица и паспорта абонента, а вся информация о клиенте и его личные данные передаются в обработку в зашифрованном виде», — добавляют в life:).

Как работает life:) регистрация:

Нужно приобрести SIM-карту у партнеров оператора;

Далее скачать приложениеlife:) Регистрация в Google Play или App Store; и отсканировать с SIM-карты уникальный штрих-код;

Приложение попросит отсканировать паспорт и сделать селфи;

Последний шаг ― поставить свою электронно-графическую подпись на экране устройства и нажать кнопку активации SIM. Сразу после этого SIM-картой можно пользоваться.