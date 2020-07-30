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Как стресс влияет на зрение? Рассказывает офтальмолог

30.07.2020 15:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как стресс влияет на зрение? Рассказывает офтальмолог

Офтальмолог Дмитрий Дементьев сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что хронический стресс пагубно влияет на все системные органы, а еще приводит к снижению остроты зрения, пишет «РИА Новости».

Когда человек испытывает стресс, происходит повышенная выработка гормонов — кортизола, пролактина и адреналина. Сужаются сосуды сетчатки глаза, а постоянное перенапряжение глазных мышц приводит к развитию близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

Симптомы того, что организм испытал стресс, перечислил врач:

  • сухость глаз, ощущение «песка в глазах»;
  • черные точки;
  • синдром туннельного зрения: утрачивание периферического обзора;
  • подергивания век, тики;
  • мигрень.

Однако, если соблюдать несколько простых правил, проблем со зрением можно избежать:

  1. Спите не меньше и не больше 7-8 часов. 
  2. Старайтесь правильно питаться. Выбирайте вкусные и полезные продукты. 
  3. Занимайтесь спортом - танцуйте, пробегитесь или прогуляйтесь на свежем воздухе.
  4. Не забывайте восполнять дефицит витамина D, который для зрения очень важен.

Фото: etoglaza.ru

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Офтальмолог Дмитрий Дементьев сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что хронический стресс пагубно влияет на все системные органы, а еще приводит к снижению...
 
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