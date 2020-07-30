Как стресс влияет на зрение? Рассказывает офтальмолог

Источник материала: ОНТ

Офтальмолог Дмитрий Дементьев сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что хронический стресс пагубно влияет на все системные органы, а еще приводит к снижению остроты зрения, пишет «РИА Новости».

Когда человек испытывает стресс, происходит повышенная выработка гормонов — кортизола, пролактина и адреналина. Сужаются сосуды сетчатки глаза, а постоянное перенапряжение глазных мышц приводит к развитию близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

Симптомы того, что организм испытал стресс, перечислил врач:

сухость глаз, ощущение «песка в глазах»;

черные точки;

синдром туннельного зрения: утрачивание периферического обзора;

подергивания век, тики;

мигрень.

Однако, если соблюдать несколько простых правил, проблем со зрением можно избежать:

Спите не меньше и не больше 7-8 часов. Старайтесь правильно питаться. Выбирайте вкусные и полезные продукты. Занимайтесь спортом - танцуйте, пробегитесь или прогуляйтесь на свежем воздухе. Не забывайте восполнять дефицит витамина D, который для зрения очень важен.

Фото: etoglaza.ru

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