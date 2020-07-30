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Как стресс влияет на зрение? Рассказывает офтальмолог
Источник материала: ОНТ
Офтальмолог Дмитрий Дементьев сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что хронический стресс пагубно влияет на все системные органы, а еще приводит к снижению остроты зрения,
Когда человек испытывает стресс, происходит повышенная выработка гормонов — кортизола, пролактина и адреналина. Сужаются сосуды сетчатки глаза, а постоянное перенапряжение глазных мышц приводит к развитию близорукости, дальнозоркости и астигматизма.
Симптомы того, что организм испытал стресс, перечислил врач:
Однако, если соблюдать несколько простых правил, проблем со зрением можно избежать:
Фото: etoglaza.ru
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Офтальмолог Дмитрий Дементьев сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что хронический стресс пагубно влияет на все системные органы, а еще приводит к снижению...
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