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Госкомвоенпром опровергает поставки боеприпасов в США

30.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госкомвоенпром опроверг информацию о поставках Беларусью боеприпасов в США.


Со ссылкой на отчет Департамента экспортного контроля Министерства иностранных дел Румынии там утверждается, что "…в январе - марте 2020 года Белоруссия поставила в США транзитом через Румынию боеприпасы на 1,42 млн евро".

"Госкомвоенпром как республиканский орган государственного управления, отвечающий за разработку и реализацию основных направлений государственной политики в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и экспортного контроля, официально заявляет, что Республика Беларусь никаких поставок боеприпасов, в том числе для охотничьего и спортивного оружия, в Соединенные Штаты Америки в 2020 году не осуществляла", - заявили в Госкомвоенпроме.

В комитете отметили, что если бы такие поставки и были, то это ни в коей мере не противоречило бы запретам и ограничениям на поставки вооружений, вводимых резолюциями Совета Безопасности ООН, которые Беларусь неукоснительно соблюдает. 

"Насколько нам известно, в отношении государств - членов ЕС и США Совет Безопасности ООН санкций не вводил", - сообщили в Госкомвоенпроме.

Все поставки вооружений и военной техники ведутся белорусской стороной в строгом соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами, заявлялют в Госкомвоенпроме. 
 
 
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Госкомвоенпром опроверг информацию о поставках Беларусью боеприпасов в США.
 
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