Могилевчанин пытался напильником убить свою сестру

Источник материала: ОНТ

Следователи Могилевского межрайонного отдела СК расследуют уголовное дело в отношении могилевчанина, который обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Согласно данным следствия, инцидент произошел 23 июля вечером. Обвиняемый, 21-летний житель Могилева, поругался со своей 57-летней сестрой. Помня, что мужчина ранее не раз во время ссор бил ее, женщина позвонила участковому, потом закрыла дом на ключ и спряталась в ванной. Обвиняемый выломал дверь, нашел женщину и попытался напильником ударить ее в шею. Женщина стала сопротивляться.





«Потерпевшая смогла оказать сопротивление, предотвратив ранение в жизненно важный орган. Мужчина смог задеть инструментом лицо женщины, а также нанес удары по различным частям тела», - рассказали в ведомстве.

Подоспевший участковый милиционер прекратил драку и задержал агрессора.

Заведено уголовное дело. На время следственных мероприятий мужчину заключили под стражу. Отмечается, что обвиняемый уже не раз до этого привлекался к административной ответственности за побои и был осужден за угрозы сестре убить ее.









Фото: СК

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